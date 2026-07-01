EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ EL 216° ANIVERSARIO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y RATIFICÓ EL TRABAJO CONJUNTO CON LA INSTITUCIÓN

Rio Grande 01/07/2026.- Martín Perez participó del acto conmemorativo por el 216° aniversario de la Prefectura Naval Argentina. La ceremonia reunió a autoridades de las fuerzas, representantes de distintas instituciones y funcionarios municipales, en una jornada destinada a reconocer la trayectoria y el aporte histórico de la institución en la seguridad de las vías navegables, la protección marítima y portuaria y la defensa de la soberanía nacional.

En el marco del acto, el Intendente recibió una distinción institucional otorgada por la Prefectura Naval Argentina, en reconocimiento al acompañamiento, el apoyo permanente y el trabajo articulado que el Municipio sostiene con la fuerza en beneficio de la comunidad riograndense.

Durante su intervención, Martín Perez expresó su reconocimiento a los hombres y mujeres que integran la institución y destacó el compromiso que demuestran diariamente en el cumplimiento de su misión.

«Quiero felicitar, agradecer y poner en valor el trabajo que llevan adelante los integrantes de esta fuerza, por su vocación de servicio, por el esfuerzo que hacen todos los días, por brindarnos seguridad, prevención y por custodiar nuestros mares y nuestras costas», afirmó.

Asimismo, el jefe comunal subrayó el papel histórico que la Prefectura Naval Argentina ha desempeñado en el desarrollo de Tierra del Fuego y de Río Grande. «Esta institución no solamente ha sido un pilar fundamental en la historia de la patria, sino también en la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad, siendo parte de su crecimiento y desarrollo», señaló.

Finalmente, Perez reafirmó la decisión del Municipio de continuar fortaleciendo el vínculo institucional con la fuerza. «La decisión que hemos tomado desde el Municipio es seguir trabajando, asistiendo y acompañando en todo lo que esté a nuestro alcance para que esta fuerza siga teniendo esa presencia tan importante y continúe fortaleciéndose», sostuvo.

Como parte de la conmemoración, integrantes del Gabinete Municipal hicieron entrega de un presente institucional a las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y permanente servicio a la comunidad.

Participaron del acto el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto; el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; el subsecretario de Salud, Agustín Perez; autoridades de la Prefectura Naval Argentina; representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y referentes de instituciones públicas y privadas de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron la labor ininterrumpida que la Prefectura Naval Argentina desarrolla desde hace 216 años, consolidándose como una de las instituciones más antiguas del país y un actor estratégico para la protección de la soberanía, la seguridad marítima y el desarrollo de las comunidades costeras.