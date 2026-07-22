EL INFUETUR ACOMPAÑA LA INICIATIVA «SABERES DE TOLHUIN» PARA FORTALECER EL TURISMO COMUNITARIO

Tierra del Fuego 22/07/2026.- El Instituto Fueguino de Turismo acompaña la realización de «Saberes de Tolhuin», una propuesta turística y cultural que invita a residentes y visitantes a vivir una experiencia inmersiva en la historia, las tradiciones y la identidad fueguina.

La iniciativa es organizada por el grupo «Experiencias de Turismo Comunitario de Tolhuin», reuniendo a emprendedores locales comprometidos con la preservación y difusión de la identidad fueguina. En este marco, el encuentro cuenta con la participación de los prestadores Experiencia Hain, Morada del Lago, Sortilegio y Yikowa Kaken Naa, quienes combinan patrimonio, gastronomía, naturaleza y cultura para ofrecer una experiencia auténtica en el corazón de Tierra del Fuego.



El evento arancelado se realizará el sábado 25 de julio, a partir de las 15 horas, en Morada del Lago, ubicada frente a la cabecera del lago Fagnano en Tolhuin, proponiendo un recorrido por los saberes que forman parte del patrimonio natural y cultural del corazón de la isla.

En este sentido, la directora Provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte del INFUETUR, Stella Alazard, expresó que «invitamos a quienes deseen conocer más sobre nuestro patrimonio y cultura a participar de una jornada donde podrán descubrir historias y relatos sobre Tolhuin y su entorno, conocer aspectos de la cultura ancestral Selk’nam, participar de un taller de cestería inspirado en técnicas tradicionales y crear una artesanía propia utilizando elementos naturales del paisaje».

La experiencia incluirá una degustación de tés regionales y delicias caseras, así como la posibilidad de que cada participante se lleve como recuerdo la artesanía elaborada durante la actividad.

Por su parte, la jefa del Departamento Gestión del Destino del INFUETUR, Silvina Cárdenas, explicó que «acompañamos y apoyamos este tipo de propuestas que, a través del turismo, fortalecen nuestra identidad y generan oportunidades para los prestadores que ponen en valor el patrimonio del corazón de la isla. Esta iniciativa propone una tarde distinta para conectar con la historia y la cultura fueguina».



«Esperamos contar con la participación de toda la comunidad para que esta sea la primera de muchas experiencias que revaloricen nuestra identidad y el trabajo de quienes la mantienen viva. El aporte que realice cada participante permitirá que estas iniciativas sigan creciendo y que los emprendedores puedan continuar mostrando la riqueza cultural de Tierra del Fuego», agregó.

Los cupos son limitados y la actividad requiere reserva previa obligatoria. Para informes e inscripciones, comunicarse al (2901) 55-4430.