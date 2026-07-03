EL GOBIERNO PROVINCIAL FORTALECE EL CONTROL AMBIENTAL EN LA ETAPA FINAL DE LAS CONCESIONES HIDROCARBURÍFERAS

Tierra del Fuego 03/07/2026.- En el marco del proceso de finalización de la concesión hidrocarburífera de la UTE «Río Cullen, Las Violetas y Otros», el Gobierno de la Provincia profundiza las acciones de control y seguimiento ambiental mediante una mesa técnica destinada a garantizar el saneamiento de los pasivos ambientales y una transición responsable de las áreas de explotación.

La mesa, integrada por autoridades del Ministerio de Energía, el Ministerio de Producción y Ambiente y la Secretaría de Hidrocarburos, junto a representantes de la UTE conformada por Crownpoint Energía S.A., Roch S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos (DPG) y Secra, permitió avanzar en el análisis del estado de los yacimientos, la evaluación de los compromisos asumidos durante la concesión y la definición de una hoja de ruta para las próximas etapas del proceso.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó que «estuvimos contrastando la información sobre la existencia de pasivos ambientales con los registros de la Secretaría de Ambiente. Avanzamos en la identificación de los planes de ejecución para su remediación y acordamos la presentación de un informe detallado con las acciones que llevará adelante la empresa».

Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo que «esta instancia de trabajo es clave para determinar qué pasivos ambientales han sido efectivamente saneados, cuáles requieren nuevas intervenciones y cómo será la transición de los yacimientos hacia la próxima etapa de explotación, siempre con el cumplimiento de las obligaciones ambientales como prioridad».

Como resultado de la reunión, se acordó realizar inspecciones de campo entre el 13 y el 18 de julio para verificar el estado de los pasivos ambientales y las tareas de remediación ejecutadas. Además, las empresas deberán presentar antes del 15 de agosto la documentación técnica definitiva, que incluirá la identificación de los pasivos, el plan de remediación y el cronograma de ejecución de cada intervención.