EL GOBIERNO PROVINCIAL COORDINA UN DESPLIEGUE LOGÍSTICO HISTÓRICO PARA LA LLEGADA DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA USINA DE USHUAIA

Tierra del Fuego 24/07/2026.- En el marco de la inminente llegada del buque proveniente de China con los componentes destinados a la nueva Usina de Ushuaia, el Gobierno provincial se encuentra planificando un operativo logístico sin precedentes para la recepción, traslado y almacenamiento del equipamiento previo a su ingreso a la obra.

Para ultimar los detalles de este despliegue, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, mantuvo una reunión la empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., de capitales chinos, y de Logística Antártica S.A., encargada del traslado terrestre de los componentes.

El buque transporta más de 1.800 unidades, con un peso total aproximado de 6.200 toneladas. La carga incluye contenedores, cajas de madera, carretes de cable, cemento y distintos componentes de gran porte destinados a la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva central.

Durante el encuentro se analizaron las distintas etapas del operativo, desde la descarga portuaria hasta el traslado y la disposición de los equipos, teniendo en cuenta las características especiales de la carga y la necesidad de una logística integral para garantizar un operativo seguro y eficiente.

Asimismo, el Gobierno provincial trabaja de manera articulada con la Municipalidad de Ushuaia en la planificación del tránsito que serán necesarios para acompañar el paso de las unidades de carga pesada. Los componentes serán trasladados a un depósito fiscal transitorio habilitado por la Aduana, donde permanecerán organizados hasta su ingreso a la obra para continuar con las tareas de montaje.

Al respecto, Castillo sostuvo que “la llegada de estos equipos representa un momento central para el desarrollo de la nueva Usina de Ushuaia. Se trata de una operación logística de gran magnitud, que requiere planificación anticipada y una coordinación permanente entre todas las instituciones y empresas involucradas”.

“Estamos trabajando para que cada instancia, desde la descarga hasta el traslado y el almacenamiento, se realice de manera segura, ordenada y eficiente, garantizando al mismo tiempo el normal funcionamiento de la ciudad”, agregó.

Finalmente, la ministra destacó que “este equipamiento permitirá ingresar en una nueva etapa de la obra y avanzar con el montaje de la central. La nueva usina es una infraestructura estratégica para dar mayor previsibilidad al sistema eléctrico, responder a la demanda actual y acompañar el crecimiento urbano y productivo de Ushuaia durante las próximas décadas”.