Tierra del Fuego 01/07/2026.- La República Argentina enfrenta hoy la desarticulación deliberada de su mayor activo estratégico. No estamos ante un ajuste contable de coyuntura, sino ante la fractura de la columna vertebral de un Plan Nuclear que demandó 76 años de inversión soberana. En este contexto www.bocadepozo.com.ar tuvo acceso a inormacion que vincula especifícamente al ex concejal de Tierra del Fuego, Tomás Bertotto sin experiencia en el sector nuclear como interventor en PIAP y ENSI

Lo que el documento PN-PR-GACOYA-002 de la CNEA describe bajo eufemismos de «modernización» es, en realidad, el certificado de defunción de una autonomía tecnológica que posicionó al país entre las doce naciones con mayor desarrollo nuclear del planeta. En apenas tres años, la administración de Javier Milei ha iniciado el desmantelamiento de un ecosistema que tardó casi ocho décadas en consolidarse.

El Vaciamiento Humano: Despidos y Represión en la CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo rector del sector, atraviesa un proceso de vaciamiento sin retorno. La pérdida de personal altamente calificado, cuya formación técnica y científica demanda décadas de inversión estatal, constituye un daño patrimonial irreversible para la Nación.

Impacto en los Recursos Humanos: Al 1 de julio de 2026, se han confirmado 62 despidos directos , con proyecciones que alcanzan los 170 trabajadores afectados por la no renovación de contratos.

Al 1 de julio de 2026, se han confirmado , con proyecciones que alcanzan los afectados por la no renovación de contratos. Hemorragia Presupuestaria: El presupuesto de la CNEA ha sufrido una caída real del 45,4% en tres años. Esta asfixia financiera ha provocado la pérdida de casi 500 trabajadores , entre cesantías y una «fuga de cerebros» masiva hacia empresas privadas extranjeras como Meitner Energy.

El presupuesto de la CNEA ha sufrido una en tres años. Esta asfixia financiera ha provocado la pérdida de casi , entre cesantías y una «fuga de cerebros» masiva hacia empresas privadas extranjeras como Meitner Energy. Represión en la Sede Central: La jornada de ayer quedará marcada por la presencia de la Gendarmería Nacional en los pasillos de la sede central de CNEA. En un clima de violencia y empujones, el titular del organismo, Martín Porro, debió retirarse escoltado por fuerzas federales tras negarse a dar explicaciones sobre las cesantías.

La salida de estos especialistas no solo detiene los proyectos actuales; anula la capacidad del país para operar y mantener su infraestructura crítica en el futuro cercano.

Proyectos en el Limbo: Del Liderazgo Global al «Pastizal» de Zárate

Argentina ha pasado de liderar el mercado de los reactores modulares pequeños (SMR) a ver cómo su tecnología insignia es declarada «fracaso» para favorecer intereses extranjeros. El CAREM-25, el primer SMR del mundo en iniciar construcción, hoy languidece mientras el gobierno empuja al país hacia el programa FIRST de Estados Unidos, transformándonos de desarrolladores en meros clientes dependientes.

Proyecto Avance y Estado (2014-2023) Situación Crítica (2024-2026) Inversión (USD) CAREM-25 85% de avance en ingeniería civil. Liderazgo mundial en SMR. Paralizado. Obra «arrumbada en pastizales». Ingeniería abierta e incierta. 750M ejecutados / 200M faltantes. RA-10 Reactor de investigación y producción de radioisótopos casi finalizado. Presupuesto asfixiado. Puesta en marcha detenida. Activo estratégico de salud.

El informe de la comisión de expertos coordinada por el Dr. Víctor Herrero es lapidario. Según el documento, el diseño del CAREM presenta incertidumbres termo-hidráulicas críticas en el Flujo Crítico de Calor (CHF), parámetro vital para la seguridad. El informe advierte sobre el riesgo de «criticidad rápida» (prompt critical) y critica la ausencia de un «Plan B» experimental. La recomendación de los revisores de agregar bombas al circuito primario destruye el concepto fundacional del CAREM: la circulación natural.

Mientras el CAREM se oxida, el gobierno promueve el reactor ACR-300, una tecnología cuya patente pertenece a INVAP en los Estados Unidos, no en Argentina, consolidando la entrega de propiedad intelectual. En términos sanitarios, la parálisis del Centro de Protonterapia —único en el mundo hispanoparlante— es, para los pacientes oncológicos sin recursos, una sentencia de muerte dictada por decreto.

Privatización de NASA: El Remate de un Activo Superavitario

Bajo el amparo de la Ley 27.742, el ministro Luis Caputo ha activado la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). La contradicción es flagrante: se busca privatizar una empresa que no solo es estratégica, sino extremadamente rentable.

Superávit Operativo: NASA registró un excedente de $112.743 millones al primer semestre de 2025.

NASA registró un excedente de al primer semestre de 2025. Aporte Energético: Atucha I, II y Embalse generan el 7-8% de la matriz eléctrica nacional con una eficiencia probada.

Atucha I, II y Embalse generan el 7-8% de la matriz eléctrica nacional con una eficiencia probada. La Cortina de Humo de la SIGEN: Mientras se negocia la entrega del control del ciclo de combustible, el gobierno utiliza un informe de la SIGEN de 58 páginas sobre irregularidades en consumos personales del ex-asesor Demian Reidel (gastos en boliches, peluquerías y shoppings) para desviar la atención pública del verdadero botín: una empresa valuada en más de 1.000 millones de dólares.

Ceder el control de NASA a intereses privados internacionales implica que Argentina pierde la capacidad de planificar su transición energética y su seguridad eléctrica.

Exclusivo: La Intervención de Tomás Bertotto y las Sombras del Poder

El desguace alcanza su punto más oscuro en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). La designación de Tomás Bertotto, ex concejal de Tierra del Fuego y figura cercana a Mauricio Macri como interventor de la PIAP y la empresa ENSI, carece de cualquier justificación técnica.

Esta investigación de boca de pozo ha accedido a la documentación presentada como un paraguas de Propuesta de Cooperación Tecnológica entre su empresa y Empresas del ESTADO en Neuquén en una clara incompatibilidad con alta presión política hacia los trabajadores. Se teme que el vaciamiento que se lleve en el sector, sea para garantizarle a empresas Canadienses la experiencia de personal altamenter calificado, para luego replicar el modelo argentino en Canadá. SoftLabs(La empresa de Bertotto) pretende brindar servicios tecnológicos en un sector en el que luego será interventor como PIAP. Este documento es la «pistola humeante»: bajo la gestión de Bertotto, se busca incorporar a SoftLab (empresa vinculada a intereses personales del interventor) para la digitalización y gestión de activos de la planta. El conflicto de intereses es directo: un interventor político facilitando el desembarco de su entorno corporativo en una infraestructura valuada en USD 1.000 millones que hoy acumula una deuda de $5.000 millones e incumple la Ley 24.804 de provisión nacional de agua pesada.

El Retorno al Modelo Agroexportador del Siglo XIX

El panorama final es el de una nación que retrocede cien años. Argentina está dejando de exportar reactores a Holanda para convertirse en un enclave extractivista de uranio. Los acuerdos con empresas estadounidenses como Nano Nuclear Energy y UrAmerica para explotar las 33.000 toneladas de reservas de uranio en Chubut y Mendoza tienen un solo objetivo: fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos mediante el abastecimiento de materia prima sin valor agregado local.

Las consecuencias son tangibles: la pérdida de acceso gratuito a medicina nuclear, el encarecimiento de la electricidad por desinversión estatal y la dependencia tecnológica total. El tiempo de la destrucción es asimétrico: lo que tomó 76 años construir, el actual gobierno lo ha herido de muerte en apenas 3 años. Defender el conocimiento científico y la soberanía atómica no es una discusión técnica; es un activo patriótico que determinará si Argentina sigue siendo una nación soberana o se convierte en una colonia energética del siglo XXI.

Fuente: www.bocadepozo.com.ar