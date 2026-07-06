El Concejo Deliberante convoca a Audiencia Pública para el tratamiento de tres proyectos de Ordenanza

Rio Grande 06/07/2026.- La misma se llevará adelante el jueves 20 de agosto de 2026, a las 11:00 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Juan B. Alberdi N.º 555.

La convocatoria se realiza en el marco del mecanismo de doble lectura, conforme lo establecido en el artículo 106 de la Carta Orgánica Municipal y la normativa vigente, con el objetivo de tratar los siguientes proyectos de ordenanza aprobados en primera lectura:

• Dictamen N.º 057/25 – Asuntos N.º 575/23 y N.º 121/25 – Proyecto de Ordenanza sobre la creación de un Camping Municipal para Casas Rodantes. (Interbloque: Somos Fueguinos . Vargas – UCR, Ybars).

• Dictamen N.º 055/25 – Asunto N.º 084/25 – Proyecto de Ordenanza que propone la desafectación de un espacio verde ubicado en Sección F, Macizo 40, Parcela (TF-2-18-99) y su afectación al dominio privado del Municipio de Río Grande. (Bloque: Provincia Grande. Arce).

• Dictamen N.º 035/26 – Asunto N.º 165/26 – Proyecto de Ordenanza que propone la desafectación de un espacio verde ubicado en Sección Y, Macizo 97, Parcela 2, para su adjudicación al Club Social, Deportivo y Cultural Sacachispas Río Grande. (Bloque: Mopof 54. Zamora – Löffler).



¿Cómo Inscribirse?

Las vecinas y vecinos interesados en participar podrán inscribirse desde el 6 de julio hasta el 16 de julio de 2026, de 9:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Relaciones Institucionales y con la Comunidad del Concejo Deliberante, ubicada en Lasserre N.º 318.

También podrán realizar la inscripción mediante el correo electrónico relacionesinstitucionales@concejoriogrande.gob.ar, previa descarga de la planilla correspondiente disponible en el sitio web oficial del Concejo Deliberante: www.concejoriogrande.gob.ar.