El Concejo Deliberante acompañó los festejos por el 105° Aniversario de Río Grande

Rio Grande 12/07/2026- En el marco del 105° aniversario de la ciudad de Río Grande, el Cuerpo de Concejales participó de las distintas actividades para celebrar una nueva fecha fundacional, acompañando al intendente Martín Pérez y a toda la comunidad riograndense en una jornada cargada de emoción, identidad y sentido de pertenencia. En este marco, los concejales expresaron que “celebrar un nuevo aniversario de Río Grande es honrar a quienes hicieron grande esta ciudad y renovar nuestro compromiso de seguir construyendo un futuro con más trabajo, inclusión y oportunidades para todos los riograndenses”.

La agenda comenzó con el tradicional desayuno junto a los vecinos que comparten su cumpleaños con la ciudad, realizado en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot.

El encuentro reunió a quienes nacieron un 11 de julio, en un espacio de celebración y reconocimiento que ya forma parte de las actividades tradicionales.

Posteriormente, los ediles participaron del acto central conmemorativo, donde cientos de vecinos acompañaron las distintas propuestas artísticas, culturales e institucionales preparadas especialmente para celebrar los 105 años de la ciudad.



La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales, antiguos pobladores, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y numerosas familias riograndenses que se sumaron a los festejos.

En ese marco, el Cuerpo de Concejales destacó el “significado de esta fecha para toda la comunidad, poniendo en valor la historia colectiva que forjaron generaciones de vecinos y vecinas con esfuerzo, compromiso y solidaridad”.

Además, reafirmaron la “importancia de continuar construyendo una ciudad basada en el trabajo, la inclusión, el desarrollo y la defensa permanente de la soberanía, valores que forman parte de la identidad de Río Grande”.

Finalmente, los concejales coincidieron en que el “aniversario representa una oportunidad para honrar el legado de quienes contribuyeron al crecimiento de la ciudad y renovar el compromiso de seguir trabajando, desde el Concejo Deliberante, por una Río Grande con más oportunidades, desarrollo y bienestar para todos sus habitantes”.