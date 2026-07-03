El Concejo aprobó la creación de la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo

El Concejo Deliberante de Río Grande llevó adelante este jueves la V Sesión Ordinaria del período legislativo 2026 en las instalaciones del Museo Municipal «Virginia Choquintel», encuentro que fue presidido por la concejal Guadalupe Zamora.

Participaron de la sesión los concejales Verónica Martínez, Alejandra Arce, Federico Runin, Walter Abregú, Florencia Vargas, Jonatan Bogado, Maximiliano Ybars y Matías Löffler, quienes dieron tratamiento a un amplio orden del día integrado por proyectos de ordenanza, resoluciones, comunicaciones y dictámenes de comisión.

Previo al inicio de la sesión, se dio lugar a docentes y alumnos del colegio JIF para hacer uso de la banca del vecino, quienes propusieron la creación de un programa

ambiental sostenido en Punta Popper.

En el tratamiento de los asuntos ingresados, el Cuerpo aprobó una comunicación propuesta por el concejal Abregù mediante la cual expresó su rechazo al intento de derogación de la Ley Nacional N.º 27.643 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, reafirmando la importancia de preservar una normativa destinada a garantizar el acceso a información clara sobre los alimentos.

Asimismo, a petición del concejal Ybars, se aprobó una solicitud de informes al Ejecutivo Municipal referida a la aplicación de la Ordenanza N.º 4896/26 vinculada al régimen de regularización de deudas municipales.

En materia de accesibilidad, el Cuerpo sancionó una resolución del concejal Abregú solicitando información sobre el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 3730/2017, normativa que establece la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad para Personas con Discapacidad en los espacios correspondientes.

También fueron aprobadas comunicaciones dirigidas al Ejecutivo Municipal para trasladar reclamos efectuados por vecinos respecto del estado de conservación de la Plaza del Delfín, ubicada en el Paseo Guardacostas 83 del barrio AGP, y por la presencia de microbasurales en el sector del Parque Industrial, sobre calle 25 de Mayo al 3600, propuesta del concejal Abregú.

En relación con el ordenamiento urbano y la seguridad vial, los concejales aprobaron el proyecto de ordenanza del concejal Ybars para el traslado de una parada del transporte público de pasajeros ubicada en la intersección de las calles Borges y Pellegrini, la cual será instalada sobre calle Santa Rosa, numeración par a quince metros de calle Carlos Pellegrini.

A propuesta del Bloque del MPF de los concejales Zamora y Matías Löffler se estableció el sentido único de circulación sobre calle Forgacs, en dirección oeste-este.

A propuesta del bloque Provincia Grande, integrado por los ediles Arce y Bogado, se sancionó la ordenanza que denomina al Natatorio Olímpico Municipal con el nombre de Esteban «Chiquito» Martínez, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad de Río Grande.

Por otra parte, fue ratificado el convenio de cooperación interjurisdiccional suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Río Grande para el cobro de infracciones de tránsito, fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones, propuesta que fue presentada por la concejal Arce.

Asimismo, se aprobó una resolución del concejal Abregú solicitando información sobre el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 2879/11, referida a las modificaciones realizadas en la Plaza «Pedro Pechar», conocida también como Plaza de los Animales.

Finalmente, mediante una comunicación del bloque del MPF, el Concejo Deliberante manifestó su preocupación por el estado de la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos de la ciudad.

Dictámenes de comisión

Durante la V Sesión Ordinaria también fueron aprobados diversos dictámenes elaborados por las comisiones permanentes del Cuerpo.

En primer término, se sancionó el Dictamen N.º 39/2026, que unificó iniciativas presentadas por los bloques MPF y Somos Fueguinos de la concejal Vargas para instituir una ceremonia oficial conmemorativa del accidente aéreo del avión «Yagán», incorporando este homenaje al calendario institucional de la ciudad.

Posteriormente, se aprobó el Dictamen N.º 40/2026, mediante el cual se reafirmaron los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y se estableció el 28 de julio como Día Municipal de la Integridad Territorial Argentina, fortaleciendo las acciones de concientización y defensa permanente de la causa Malvinas, propuesta que fue presentando por el concejal Bogado.

Asimismo, el Cuerpo dio sanción al Dictamen N.º 41/2026, que crea e implementa el programa «RGA Agro Productiva», destinado a promover el desarrollo de la producción frutihortícola local, proyecto del concejal Bogado.

También fue aprobado el Dictamen N.º 43/2026, que introduce modificaciones a la Ordenanza N.º 1601/02 correspondiente al Reglamento de Habilitaciones Comerciales, actualizando distintos aspectos de la normativa vigente, proyecto impulsado por el concejal Runin.

También a propuesta del concejal de Forja, los concejales aprobaron el Dictamen N.º 44/2026, mediante el cual se instituye el Día Municipal de Concientización y Visibilización de las Víctimas con Discapacidad por Siniestros Viales, con el objetivo de promover acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento en torno a esta problemática.

A proposición del bloque del MPF, aprobaron el mejoramiento integral de infraestructura urbana para los barrios Las Aves y Malvinas.

Finalmente fue sancionada la creación de la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo para proteger su ecosistema, patrimonio histórico y promover el turismo responsable, proyecto que fue impulsado por la concejal Arce.

Con la aprobación de los asuntos y dictámenes previstos en el orden del día, el Concejo Deliberante de Río Grande dio por finalizada la V Sesión Ordinaria, continuando con el tratamiento de iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, el desarrollo de la ciudad y la respuesta a las demandas planteadas por los vecinos y vecinas.