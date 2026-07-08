EL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD N.° 3 CRECE CON MÁS ESPECIALIDADES, NUEVO EQUIPAMIENTO Y MÁS ATENCIÓN PARA LAS FAMILIAS

Rio Grande 08/07/2026.- En el marco de un nuevo aniversario de dicho establecimiento, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento de este espacio que, durante la gestión del intendente Martín Perez, incorporó nuevas prestaciones, tecnología de última generación y amplió el acceso a la salud pública para brindar una atención integral a las vecinas y vecinos riograndenses.

Durante los últimos años, el Centro Municipal de Salud N.° 3 amplió significativamente su capacidad de atención mediante la incorporación de nuevas especialidades, consolidándose como uno de los principales espacios de atención primaria de Río Grande. Actualmente se brindan prestaciones en Odontología y Odontopediatría, Oftalmología, Kinesiología, Laboratorio, Podología, Obstetricia, Geriatría y Endocrinología. De esta manera se garantiza el acceso a más servicios de salud a las vecinas y vecinos, principalmente de la zona sur.

Asimismo, en abril de 2023 el Municipio incorporó nuevo equipamiento para el Servicio de Oftalmología, posicionando al Centro de Salud Municipal N°3 como la principal sede del Programa Municipal de Salud Visual. Además, el Municipio incorporó un autorrefractómetro, una lámpara de hendidura, un oftalmoscopio indirecto con lupas, un cartel para prueba de agudeza visual y una caja de probines para la evaluación de lentes, permitiendo mejorar la calidad de los controles y ampliar la capacidad diagnóstica.

Entre las mejoras incorporadas durante esta gestión se encuentra el sillón destinado al servicio de Odontopediatría, fortaleciendo la atención de niñas y niños. Durante el 2025, se creó el Anexo del Laboratorio Municipal Zona Sur, con el objetivo de acercar este servicio a más familias y evitar los traslados hacia otros puntos de la ciudad.

Solo entre enero y junio de 2026, el C.M.S N.° 3 realizó más de 2.800 atenciones, contemplando las prestaciones de todas sus especialidades, el área de Salud Mental y el Anexo del Laboratorio Municipal. En ese mismo período, se registraron más de 1.100 atenciones en Odontología y Odontopediatría; más de 685 en Oftalmología; 240 en Kinesiología; más de 130 en Obstetricia; más de 120 en Geriatría; más de 90 en Endocrinología y más de 80 en Podología. Dichas atenciones reflejan el crecimiento sostenido de la demanda y la confianza de la comunidad en el Sistema Municipal de Salud.

De esta forma, el Estado Municipal continúa consolidando una política pública de salud que prioriza la cercanía, la prevención y el acceso equitativo, fortaleciendo la infraestructura sanitaria, ampliando los servicios para responder a las necesidades de las y los riograndenses.