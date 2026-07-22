EDUCACIÓN EXTIENDE UNA SEMANA EL RECESO INVERNAL Y REPROGRAMA EL CIERRE DEL CICLO LECTIVO

Tierra del Fuego 22/07/2026.- El Ministerio de Educación decidió ampliar en una semana el receso invernal en todos los niveles del sistema educativo provincial hasta el 31 de julio inclusive. La medida responde a la necesidad de completar las obras de infraestructura que se ejecutan en distintos establecimientos escolares. También la resolución de la modificación del calendario MED N 2562/2026 menciona las condiciones climáticas invernales y la necesidad de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias.

Para garantizar el cumplimiento del calendario, esos días serán recuperados al finalizar el ciclo lectivo.

La cartera educativa confirmó que la extensión del receso tiene como principal objetivo brindar el tiempo necesario para continuar y finalizar los trabajos que se desarrollan en diversos edificios escolares de la provincia, evitando que las tareas interfieran con el normal desarrollo de las actividades áulicas.



De acuerdo con lo informado, la semana adicional de vacaciones será compensada con una extensión equivalente al final del ciclo escolar, por lo que se modifican las fechas previstas tanto para la finalización de clases como para las actividades institucionales de los docentes.

En el Nivel Inicial y Primario, la finalización de las clases, prevista originalmente para el 11 de diciembre, pasará al 18 de diciembre, mientras que las actividades docentes y el cierre del ciclo escolar se extenderán del 18 al 23 de diciembre.

En tanto, para el Nivel Secundario, el último día de clases se trasladará del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Asimismo, el período de acreditación de materias pendientes, inicialmente previsto entre el 1 y el 17 de diciembre, se desarrollará finalmente del 9 al 22 de diciembre. Las actividades docentes también concluirán el 23 de diciembre, en lugar del 18, fecha prevista en el cronograma original.

Desde el Ministerio señalaron que la modificación permitirá completar las intervenciones edilicias programadas sin afectar la cantidad de días de clases establecidos para el presente ciclo lectivo. Las autoridades remarcaron que las obras tienen como finalidad mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los establecimientos educativos.

El nuevo cronograma será comunicado oficialmente a todas las instituciones educativas para su implementación, con el objetivo de garantizar una adecuada organización de las actividades académicas y administrativas durante el tramo final del año escolar.