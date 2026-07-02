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Economía y salud mental: Como afecta a los jóvenes la crisis económica global

Por Armando Cabral

Rio Grande 02/07/2026.- El panorama global y regional para las juventudes combina barreras económicas, exclusión social y tensiones emocionales. Los organismos internacionales describen un escenario complejo donde la precariedad no es un problema temporal, sino un factor que condiciona el futuro de toda una generación. La crisis económica global y regional golpea con especial dureza a las juventudes, según los reportes publicados por la OIT, UNICEF, y el Banco Mundial. La información recopilada a partir de sus análisis de campo y simulaciones estadísticas describe una situación de alta vulnerabilidad.

Este informe trata de abordar la situación de millones de jóvenes en argentina y  el continente, poniendo de manifiesto la poca empatía que se a demostrado a lo largo de los distintos gobiernos, por una franja etaria de la población que, supuestamente no tiene problemas, o no deberia, pero lo ciertos es que si los tiene y ya es una problemática que debería preocupar de manera seria a quienes tienen poder de decisión por las consecuencias que esto implica.
El Impacto Económico: Deudas y Exclusión Financiera
La falta de empleos estables ha transformado la manera en que los jóvenes gestionan su dinero, empujándolos a sistemas financieros de alto riesgo.
  • La trampa de las «Fintech» y los microcréditos: Ante la negativa de los bancos tradicionales, los jóvenes recurren masivamente a aplicaciones de préstamos digitales rápidos. Estas plataformas aplican tasas de interés muy elevadas, provocando un rápido sobreendeudamiento.
  • La ilusión de las criptomonedas y apuestas: Un alto porcentaje de jóvenes ve en las criptomonedas y en las plataformas de apuestas online una salida rápida a la falta de ingresos. Esto genera pérdidas de ahorros y nuevas adicciones financieras en edades tempranas.
  • La dependencia familiar extendida: La falta de ingresos suficientes obliga a los jóvenes a depender económicamente de sus padres hasta casi los 30 años, limitando la capacidad de ahorro de todo el núcleo familiar.
2. Educación vs. Empleo: La «Brecha de Habilidades»
Existe una desconexión crítica entre el sistema educativo y las demandas actuales del mercado laboral. 
  • Títulos devaluados: Tener una carrera universitaria ya no garantiza un empleo bien remunerado. Las empresas priorizan habilidades técnicas y digitales específicas que muchas universidades públicas y escuelas secundarias no enseñan a tiempo.
  • Abandono por necesidad: La necesidad de aportar dinero en el hogar empuja a millones de adolescentes a abandonar la escuela secundaria o la universidad de forma prematura. Esto los condena de por vida a los trabajos informales peor pagados.
  • Falta de experiencia inicial: Las ofertas de trabajo de nivel inicial exigen años de experiencia previa. Esto crea un círculo vicioso: los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nadie les da empleo.
3. La Crisis de la Vivienda y Emancipación Imposible
La vivienda se ha convertido en el mayor obstáculo para que un joven pueda iniciar su vida adulta de forma independiente.
  • Gentrificación y alquileres impagables: El precio de los alquileres urbanos ha subido muy por encima de los salarios jóvenes. En las grandes ciudades, alquilar un departamento monoambiente puede consumir más del 60% de un sueldo joven promedio. 
  • Requisitos inalcanzables: Los propietarios exigen depósitos en efectivo, garantías propietarias y recibos de sueldo con antigüedad. Estas condiciones son casi imposibles de cumplir para alguien con contratos temporales o informales.
  • Fin del sueño de la casa propia: Sin capacidad de ahorro y con tasas de interés inaccesibles, el acceso a un crédito hipotecario quedó completamente fuera del alcance de las nuevas generaciones.
4. Salud Mental: La Incertidumbre como Enfermedad
La crisis económica se traduce directamente en un grave problema de salud pública y bienestar emocional.
  • Ansiedad por el futuro: La falta de certezas sobre el trabajo, la vivienda y la jubilación genera un estado de alerta y estrés crónico en las juventudes.
  • El «Burnout» o agotamiento laboral: Para compensar los sueldos bajos, muchos jóvenes recurren al pluriempleo o a las aplicaciones de reparto a domicilio. Las jornadas de más de 12 horas diarias provocan un desgaste físico y mental prematuro.
  • Aislamiento social: No disponer de ingresos básicos limita el acceso al ocio, la cultura y las actividades sociales con amigos. Esto fomenta la depresión y el encierro tecnológico.
5. Las Soluciones que Proponen los Organismos
Para revertir esta situación, los informes internacionales exigen a los gobiernos aplicar tres medidas urgentes:
  • Cupos laborales juveniles: Leyes que obliguen a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de jóvenes sin experiencia previa, subsidiando parte de sus cargas sociales.
  • Regulación de alquileres para estudiantes y jóvenes: Creación de viviendas públicas de alquiler asequible y subsidios habitacionales para facilitar la primera emancipación.
  • Capacitación tecnológica masiva: Becas obligatorias en programación, análisis de datos y habilidades digitales para evitar que la automatización los deje fuera del sistema.
  • El Mercado Laboral según la OIT: Desempleo, Informalidad e IA
    • El indicador del «Triple»: A nivel global, la desocupación juvenil se sitúa en un 12,4%. En América Latina, la tasa alcanza un 12,5%, lo que representa casi tres veces la tasa registrada en la población adulta. 
    • La trampa de la informalidad: Conseguir un empleo no garantiza salir de la precariedad. El 56% de los jóvenes trabajadores en la región lo hace bajo condiciones de informalidad (frente al 42,8% de los adultos), careciendo de obra social, aportes jubilatorios y estabilidad contractual.
    • La crisis de los NINI: Se estima que en el mundo existen aproximadamente 260 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación, quedando desvinculados de los circuitos de productividad. 
    • La amenaza de la automatización: La OIT advierte sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA). Al automatizar tareas administrativas o de nivel inicial, la IA bloquea los canales tradicionales que permitían a las juventudes acceder a su primer empleo cualificado.
    • El informe de la OIT Tendencias Sociales y del Empleo 2026 y el reporte regional Panorama Laboral América Latina y el Caribe confirman que las mejoras estructurales en la calidad de los puestos laborales están completamente estancadas.
    2. Pobreza e Ingresos de los Hogares según UNICEF
    • Pérdida de ingresos a largo plazo: Un joven que ingresa al mercado de trabajo en un contexto de recesión o alta inflación sufre consecuencias financieras permanentes.
    • Estancamiento profesional: Los datos demuestran que, debido a la necesidad de aceptar subempleos o puestos ultra-flexibles para subsistir, estos trabajadores arrastran salarios más bajos e inestabilidad laboral durante un período de entre 10 y 15 años, en comparación con generaciones que debutaron en periodos de crecimiento económico.
    • La Sobrerrepresentación de la Pobreza: Utilizando datos de UNICEF Argentina, el organismo detectó que, mientras la pobreza general ronda el 28%, la pobreza infantil y adolescente escala hasta el 42,3%. Es decir, los menores sufren el impacto de la falta de ingresos con mayor intensidad que el promedio poblacional.
      • La paradoja del rebote: Aunque la pobreza monetaria en jóvenes retrocedió respecto al pico de crisis del 2024 (donde rozó el 52,7%), los modelos predictivos de simulación de UNICEF proyectan que la inflación y la inestabilidad provocarán un rebote de la pobreza en torno al 44,4%. 
      • Endeudamiento familiar: La escasez económica ha obligado al 75% de los hogares con menores y jóvenes a recurrir a deudas, préstamos, o a la venta de pertenencias básicas para cubrir gastos esenciales antes de fin de mes. 
      • El rol de las transferencias estatales: Las ayudas directas (como la Asignación Universal por Hijo en el Cono Sur) logran amortiguar el hambre, evitando que la indigencia juvenil suba hasta 6 puntos adicionales, pero resultan insuficientes ante los problemas estructurales de vivienda y empleo.
      • UNICEF analiza cómo la situación macroeconómica deteriora las condiciones de vida intra-hogar a través de su reporte global Ending child poverty y los monitoreos de sus oficinas locales.
      • 3. El Efecto Cicatriz (Banco Mundial y OCDE)
      Los estudios macroeconómicos de la OCDE y el Banco Mundial introducen un concepto crítico para entender las consecuencias a largo plazo: el «efecto de cicatriz laboral».
    4. Deterioro de la Salud Mental y Bienestar
  • Informes transversales de la American Psychological Association (APA) y publicaciones médicas en ScienceDirect conectan la precariedad financiera con el bienestar emocional. 
    • Estrés crónico por vivienda: El encarecimiento del mercado de alquileres y la falta de acceso al crédito de vivienda somete a la Generación Z y Millennials a una presión constante, postergando su vida independiente.
    • El patrón de respuesta: La escasez de oportunidades correlaciona directamente en un patrón de dosis-respuesta con el incremento de cuadros de depresión, ansiedad severa, abuso de sustancias y conductas autolesivas entre adolescentes y adultos jóvenes.
  • https://www.versionrosario.com.ar/un-35-de-los-argentinos-no-llega-a-cubrir-sus-gastos-a-fin-de-mes/
  • Fuente: organismos internacionales, UNICEF, OIT, Banco Mundial, Asociación Americana de Psicología, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, www.lalicuadoratdf.com.ar
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