Economía y salud mental: Como afecta a los jóvenes la crisis económica global

Este informe trata de abordar la situación de millones de jóvenes en argentina y el continente, poniendo de manifiesto la poca empatía que se a demostrado a lo largo de los distintos gobiernos, por una franja etaria de la población que, supuestamente no tiene problemas, o no deberia, pero lo ciertos es que si los tiene y ya es una problemática que debería preocupar de manera seria a quienes tienen poder de decisión por las consecuencias que esto implica.
El Impacto Económico: Deudas y Exclusión Financiera
La falta de empleos estables ha transformado la manera en que los jóvenes gestionan su dinero, empujándolos a sistemas financieros de alto riesgo.
- La trampa de las «Fintech» y los microcréditos: Ante la negativa de los bancos tradicionales, los jóvenes recurren masivamente a aplicaciones de préstamos digitales rápidos. Estas plataformas aplican tasas de interés muy elevadas, provocando un rápido sobreendeudamiento.
- La ilusión de las criptomonedas y apuestas: Un alto porcentaje de jóvenes ve en las criptomonedas y en las plataformas de apuestas online una salida rápida a la falta de ingresos. Esto genera pérdidas de ahorros y nuevas adicciones financieras en edades tempranas.
- La dependencia familiar extendida: La falta de ingresos suficientes obliga a los jóvenes a depender económicamente de sus padres hasta casi los 30 años, limitando la capacidad de ahorro de todo el núcleo familiar.
2. Educación vs. Empleo: La «Brecha de Habilidades»
Existe una desconexión crítica entre el sistema educativo y las demandas actuales del mercado laboral.
- Títulos devaluados: Tener una carrera universitaria ya no garantiza un empleo bien remunerado. Las empresas priorizan habilidades técnicas y digitales específicas que muchas universidades públicas y escuelas secundarias no enseñan a tiempo.
- Abandono por necesidad: La necesidad de aportar dinero en el hogar empuja a millones de adolescentes a abandonar la escuela secundaria o la universidad de forma prematura. Esto los condena de por vida a los trabajos informales peor pagados.
- Falta de experiencia inicial: Las ofertas de trabajo de nivel inicial exigen años de experiencia previa. Esto crea un círculo vicioso: los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nadie les da empleo.
3. La Crisis de la Vivienda y Emancipación Imposible
La vivienda se ha convertido en el mayor obstáculo para que un joven pueda iniciar su vida adulta de forma independiente.
- Gentrificación y alquileres impagables: El precio de los alquileres urbanos ha subido muy por encima de los salarios jóvenes. En las grandes ciudades, alquilar un departamento monoambiente puede consumir más del 60% de un sueldo joven promedio.
- Requisitos inalcanzables: Los propietarios exigen depósitos en efectivo, garantías propietarias y recibos de sueldo con antigüedad. Estas condiciones son casi imposibles de cumplir para alguien con contratos temporales o informales.
- Fin del sueño de la casa propia: Sin capacidad de ahorro y con tasas de interés inaccesibles, el acceso a un crédito hipotecario quedó completamente fuera del alcance de las nuevas generaciones.
4. Salud Mental: La Incertidumbre como Enfermedad
La crisis económica se traduce directamente en un grave problema de salud pública y bienestar emocional.
- Ansiedad por el futuro: La falta de certezas sobre el trabajo, la vivienda y la jubilación genera un estado de alerta y estrés crónico en las juventudes.
- El «Burnout» o agotamiento laboral: Para compensar los sueldos bajos, muchos jóvenes recurren al pluriempleo o a las aplicaciones de reparto a domicilio. Las jornadas de más de 12 horas diarias provocan un desgaste físico y mental prematuro.
- Aislamiento social: No disponer de ingresos básicos limita el acceso al ocio, la cultura y las actividades sociales con amigos. Esto fomenta la depresión y el encierro tecnológico.
5. Las Soluciones que Proponen los Organismos
Para revertir esta situación, los informes internacionales exigen a los gobiernos aplicar tres medidas urgentes:
- Cupos laborales juveniles: Leyes que obliguen a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de jóvenes sin experiencia previa, subsidiando parte de sus cargas sociales.
- Regulación de alquileres para estudiantes y jóvenes: Creación de viviendas públicas de alquiler asequible y subsidios habitacionales para facilitar la primera emancipación.
- Capacitación tecnológica masiva: Becas obligatorias en programación, análisis de datos y habilidades digitales para evitar que la automatización los deje fuera del sistema.
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El Mercado Laboral según la OIT: Desempleo, Informalidad e IA
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2. Pobreza e Ingresos de los Hogares según UNICEF
- El indicador del «Triple»: A nivel global, la desocupación juvenil se sitúa en un 12,4%. En América Latina, la tasa alcanza un 12,5%, lo que representa casi tres veces la tasa registrada en la población adulta.
- La trampa de la informalidad: Conseguir un empleo no garantiza salir de la precariedad. El 56% de los jóvenes trabajadores en la región lo hace bajo condiciones de informalidad (frente al 42,8% de los adultos), careciendo de obra social, aportes jubilatorios y estabilidad contractual.
- La crisis de los NINI: Se estima que en el mundo existen aproximadamente 260 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación, quedando desvinculados de los circuitos de productividad.
- La amenaza de la automatización: La OIT advierte sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA). Al automatizar tareas administrativas o de nivel inicial, la IA bloquea los canales tradicionales que permitían a las juventudes acceder a su primer empleo cualificado.
- El informe de la OIT Tendencias Sociales y del Empleo 2026 y el reporte regional Panorama Laboral América Latina y el Caribe confirman que las mejoras estructurales en la calidad de los puestos laborales están completamente estancadas.
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4. Deterioro de la Salud Mental y Bienestar
- Pérdida de ingresos a largo plazo: Un joven que ingresa al mercado de trabajo en un contexto de recesión o alta inflación sufre consecuencias financieras permanentes.
- Estancamiento profesional: Los datos demuestran que, debido a la necesidad de aceptar subempleos o puestos ultra-flexibles para subsistir, estos trabajadores arrastran salarios más bajos e inestabilidad laboral durante un período de entre 10 y 15 años, en comparación con generaciones que debutaron en periodos de crecimiento económico.
- La Sobrerrepresentación de la Pobreza: Utilizando datos de UNICEF Argentina, el organismo detectó que, mientras la pobreza general ronda el 28%, la pobreza infantil y adolescente escala hasta el 42,3%. Es decir, los menores sufren el impacto de la falta de ingresos con mayor intensidad que el promedio poblacional.
Los estudios macroeconómicos de la OCDE y el Banco Mundial introducen un concepto crítico para entender las consecuencias a largo plazo: el «efecto de cicatriz laboral».
- La paradoja del rebote: Aunque la pobreza monetaria en jóvenes retrocedió respecto al pico de crisis del 2024 (donde rozó el 52,7%), los modelos predictivos de simulación de UNICEF proyectan que la inflación y la inestabilidad provocarán un rebote de la pobreza en torno al 44,4%.
- Endeudamiento familiar: La escasez económica ha obligado al 75% de los hogares con menores y jóvenes a recurrir a deudas, préstamos, o a la venta de pertenencias básicas para cubrir gastos esenciales antes de fin de mes.
- El rol de las transferencias estatales: Las ayudas directas (como la Asignación Universal por Hijo en el Cono Sur) logran amortiguar el hambre, evitando que la indigencia juvenil suba hasta 6 puntos adicionales, pero resultan insuficientes ante los problemas estructurales de vivienda y empleo.
- UNICEF analiza cómo la situación macroeconómica deteriora las condiciones de vida intra-hogar a través de su reporte global Ending child poverty y los monitoreos de sus oficinas locales.
- 3. El Efecto Cicatriz (Banco Mundial y OCDE)
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Informes transversales de la American Psychological Association (APA) y publicaciones médicas en ScienceDirect conectan la precariedad financiera con el bienestar emocional.
- Estrés crónico por vivienda: El encarecimiento del mercado de alquileres y la falta de acceso al crédito de vivienda somete a la Generación Z y Millennials a una presión constante, postergando su vida independiente.
- El patrón de respuesta: La escasez de oportunidades correlaciona directamente en un patrón de dosis-respuesta con el incremento de cuadros de depresión, ansiedad severa, abuso de sustancias y conductas autolesivas entre adolescentes y adultos jóvenes.
- https://www.versionrosario.com.ar/un-35-de-los-argentinos-no-llega-a-cubrir-sus-gastos-a-fin-de-mes/
- Fuente: organismos internacionales, UNICEF, OIT, Banco Mundial, Asociación Americana de Psicología, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, www.lalicuadoratdf.com.ar