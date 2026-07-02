Economía y salud mental: Como afecta a los jóvenes la crisis económica global

Rio Grande 02/07/2026.- El panorama global y regional para las juventudes combina barreras económicas, exclusión social y tensiones emocionales. Los organismos internacionales describen un escenario complejo donde la precariedad no es un problema temporal, sino un factor que condiciona el futuro de toda una generación. La crisis económica global y regional golpea con especial dureza a las juventudes, según los reportes publicados por la OIT, UNICEF, y el Banco Mundial. La información recopilada a partir de sus análisis de campo y simulaciones estadísticas describe una situación de alta vulnerabilidad.

Este informe trata de abordar la situación de millones de jóvenes en argentina y el continente, poniendo de manifiesto la poca empatía que se a demostrado a lo largo de los distintos gobiernos, por una franja etaria de la población que, supuestamente no tiene problemas, o no deberia, pero lo ciertos es que si los tiene y ya es una problemática que debería preocupar de manera seria a quienes tienen poder de decisión por las consecuencias que esto implica.

El Impacto Económico: Deudas y Exclusión Financiera

La falta de empleos estables ha transformado la manera en que los jóvenes gestionan su dinero, empujándolos a sistemas financieros de alto riesgo.

La trampa de las «Fintech» y los microcréditos: Ante la negativa de los bancos tradicionales, los jóvenes recurren masivamente a aplicaciones de préstamos digitales rápidos. Estas plataformas aplican tasas de interés muy elevadas, provocando un rápido sobreendeudamiento.

La ilusión de las criptomonedas y apuestas: Un alto porcentaje de jóvenes ve en las criptomonedas y en las plataformas de apuestas online una salida rápida a la falta de ingresos. Esto genera pérdidas de ahorros y nuevas adicciones financieras en edades tempranas.

La dependencia familiar extendida: La falta de ingresos suficientes obliga a los jóvenes a depender económicamente de sus padres hasta casi los 30 años, limitando la capacidad de ahorro de todo el núcleo familiar.

2. Educación vs. Empleo: La «Brecha de Habilidades»

Existe una desconexión crítica entre el sistema educativo y las demandas actuales del mercado laboral.

Títulos devaluados: Tener una carrera universitaria ya no garantiza un empleo bien remunerado. Las empresas priorizan habilidades técnicas y digitales específicas que muchas universidades públicas y escuelas secundarias no enseñan a tiempo.

Abandono por necesidad: La necesidad de aportar dinero en el hogar empuja a millones de adolescentes a abandonar la escuela secundaria o la universidad de forma prematura. Esto los condena de por vida a los trabajos informales peor pagados.

Falta de experiencia inicial: Las ofertas de trabajo de nivel inicial exigen años de experiencia previa. Esto crea un círculo vicioso: los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque nadie les da empleo.

3. La Crisis de la Vivienda y Emancipación Imposible

La vivienda se ha convertido en el mayor obstáculo para que un joven pueda iniciar su vida adulta de forma independiente.

Gentrificación y alquileres impagables: El precio de los alquileres urbanos ha subido muy por encima de los salarios jóvenes. En las grandes ciudades, alquilar un departamento monoambiente puede consumir más del 60% de un sueldo joven promedio.

Requisitos inalcanzables: Los propietarios exigen depósitos en efectivo, garantías propietarias y recibos de sueldo con antigüedad. Estas condiciones son casi imposibles de cumplir para alguien con contratos temporales o informales.

Fin del sueño de la casa propia: Sin capacidad de ahorro y con tasas de interés inaccesibles, el acceso a un crédito hipotecario quedó completamente fuera del alcance de las nuevas generaciones.

4. Salud Mental: La Incertidumbre como Enfermedad

La crisis económica se traduce directamente en un grave problema de salud pública y bienestar emocional.

Ansiedad por el futuro: La falta de certezas sobre el trabajo, la vivienda y la jubilación genera un estado de alerta y estrés crónico en las juventudes.

El «Burnout» o agotamiento laboral: Para compensar los sueldos bajos, muchos jóvenes recurren al pluriempleo o a las aplicaciones de reparto a domicilio. Las jornadas de más de 12 horas diarias provocan un desgaste físico y mental prematuro.

Aislamiento social: No disponer de ingresos básicos limita el acceso al ocio, la cultura y las actividades sociales con amigos. Esto fomenta la depresión y el encierro tecnológico.

5. Las Soluciones que Proponen los Organismos

Para revertir esta situación, los informes internacionales exigen a los gobiernos aplicar tres medidas urgentes: