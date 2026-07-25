DISFRUTÁ EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE JULIO CON DISTINTAS PROPUESTAS

Rio Grande 25/07/2026.- VISITÁ LA MUESTRA “OBJETOS DE NUESTRA HISTORIA” La propuesta invita a la comunidad a recorrer elementos y piezas que forman parte del patrimonio local y permiten conocer distintos momentos de la historia de Río Grande. La muestra está disponible este viernes desde las 9 hasta las 17 horas y el sábado de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Vecinas y vecinos podrán recorrer una nueva edición del Mercado del Atlántico en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El viernes atenderá de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 16 a 20 horas. Allí encontrarán productos elaborados por emprendedores, artesanos y productos locales.

INVIERNO ACTIVO: TARDES DE JUEGOS EN FAMILIA



En el marco del receso invernal, continúan las “Tardes de juego en familia”. Allí las y los riograndenses que asistan podrán disfrutar de actividades como tenis de mesa, metegol, toro mecánico, inflables, ajedrez, juegos de mesa, fútbol reducido, circuitos de destreza y actividades especialmente diseñadas para las primeras infancias. Este nuevo encuentro será este viernes 24 de julio, a las 15 horas, en el Polideportivo “Carlos Margalot” (Prefectura Naval 670).

«ENTRE DUENDES, HADAS Y CREACIONES LOCALES» EN EL PASEO



Durante el fin de semana, el Paseo Canto del Viento se transformará en un espacio mágico inspirado en el mundo de los duendes y hadas para compartir una tarde llena de fantasía, creatividad y creaciones locales. Dicho espacio abrirá sus puertas de 16 a 20 horas para que las familias disfruten y recorran los diferentes stands.

VIVÍ UNA UNA NOCHE DE “CENA SHOW”



La propuesta se da en el marco de la muestra de talleres de violín, batería y folklore. Es una actividad que se llevará adelante este viernes 24, a partir de las 19 horas, en el Espacio Joven AGP, ubicado en O’Higgins 791.

UNA NOCHE DE MILONGA EN EL ALEM



En el marco del 105° aniversario de Río Grande, este viernes 24 de julio, el Centro Cultural Alem vivirá una “Noche de milonga” a cargo del taller municipal de Tango “El Cachafaz”. El evento comenzará a las 21 horas en Av. Belgrano 920.

CIRCUITO GASTRONÓMICO: NOCHES DE FOOD TRUCKS



Como parte del circuito gastronómico, en el marco del 105° aniversario de Río Grande, este viernes y sábado se desarrollará la “Noche de Food Trucks”. Quienes visiten los locales adheridos podrán acceder a promociones especiales escaneando los códigos QR disponibles en cada establecimiento.

JORNADA DE ADOPCIÓN, VACUNACIÓN Y CHIPEO



Este sábado 25 de julio se realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, adopción de mascotas y chipeo, la cual tendrá lugar en la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicado en 25 de Mayo 2937, de 10 a 14 horas. La atención será por orden de llegada.

INVIERNO ACTIVO: DISFRUTÁ LA PISTA DE PATINAJE



Por las vacaciones de invierno, las “Tardes de juegos” ahora incluyen una jornada de diversión familiar en la pista de patinaje habilitada en el Cono de Sombra, espacio situado entre la Av. San Martín y la Av. Santa Fe. La propuesta se llevará adelante este sábado 25, desde las 15 horas, donde habrá trineos y chocolatada caliente.

TARDES DE BARRIO



El sábado 25 de julio, a partir de las 15 horas, se desarrollará una tarde de actividades recreativas en el marco de un nuevo aniversario del barrio 22 de Julio, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario que está ubicada en Rafaela Ishton 1148. Durante la jornada habrá juegos, cosas ricas para compartir con los presentes y muchas sorpresas.

EL ARTE DEL PIANO



Este sábado se realizará la presentación de Rocío Quiroz Gauna, Nicolás Otaola y Nicolás Quiroz Gauna. La iniciativa será en Tierra de Teatro (Schweitzer 1335), a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita.