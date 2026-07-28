Del autoconsumo a la producción comercial: el aporte del INTA al desarrollo avícola fueguino

Rio Grande 28/07/2026.- En el marco del Día de la Avicultura, la Estación Experimental Agropecuaria Tierra del Fuego AeIAS, pone en valor el trabajo articulado que realiza junto a productores, organismos e instituciones para fortalecer una actividad que, en los últimos años, creció en escala, incorporó nuevas tecnologías y amplió sus oportunidades de abastecimiento local.

La producción avícola en Tierra del Fuego atraviesa un proceso de crecimiento sostenido. Lo que durante muchos años estuvo orientado principalmente al autoconsumo y a la venta ocasional de excedentes, hoy se consolida como una actividad con emprendimientos de mediana escala que abastecen de huevos frescos a distintos puntos de la provincia.

Este proceso es el resultado del compromiso de productores que apostaron por profesionalizar sus sistemas de producción, incorporar conocimientos técnicos y mejorar las condiciones de manejo y sanidad de sus granjas. En ese camino, el acompañamiento del INTA fue clave para generar espacios de capacitación, asesoramiento y articulación que contribuyeron a fortalecer el sector.

Desde la Agencia de Extensión Rural Río Grande, el trabajo se desarrolla junto a dos grupos productivos mediante asistencia técnica, acompañamiento a campo y propuestas de formación orientadas a mejorar el bienestar animal, la bioseguridad, el manejo sanitario y la planificación de los sistemas productivos.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento del sector, el INTA organizó, junto al Gobierno de Tierra del Fuego, las Jornadas Avícolas, un espacio de capacitación e intercambio que reunió a más de 40 productores de toda la provincia la Lic. Carla Larrosa y la técnica Susana Aressi, dos extensionistas con basta trayectoria en la temática. Durante los encuentros se abordaron aspectos vinculados con la sanidad aviar, el manejo de las aves, la bioseguridad y tecnologías aplicadas a la producción, favoreciendo el intercambio de experiencias entre los distintos actores de la cadena.

El impacto de ese acompañamiento se refleja en las propias experiencias del sector. Ivonne Naveas, productora avícola de Tolhuin, destacó la utilidad de los conocimientos incorporados durante las capacitaciones.

«Vino gente con mucha experiencia que nos capacitó para proteger nuestras aves y poder tener una mejor producción. Visitaron la granja y me dieron muy buenos consejos sobre cómo evitar que se ensucie el agua y cómo cuidar la salud de las aves, tanto de problemas externos como internos. Hoy me voy muy nutrida y voy a llevar varios cambios a la granja para mejorar», expresó.

El acompañamiento del INTA también incluye acciones de vigilancia sanitaria junto al SENASA, asesoramiento permanente a productores y trabajo articulado con organismos provinciales y municipales para promover el desarrollo de la actividad.

Entre las iniciativas que fortalecieron la producción avícola se destaca el Centro de Recría de pollitas ponedoras Negra INTA, ubicado en la Agencia de Extensión Rural Río Grande. Allí se reciben las aves con un día de vida y se las cría bajo condiciones controladas, aplicando buenas prácticas avícolas que favorecen su desarrollo durante las primeras semanas. Esta estrategia tuvo una incidencia significativa en la reducción de pérdidas durante la recría y permite que las pollitas lleguen a los establecimientos con mejores condiciones para su desarrollo productivo.

“Las pollitas llegan a la provincia con un día de vida desde INTA Pergamino, cuando las recibíamos tenían muchas bajas, al tenerlas 30 días con condiciones de luz y calefacción indicadas, ya casi no tenemos pérdidas. Esto nos asegura la producción y recambio de planteles para hacerla sustentable”, aseguró Gustavo Castillo, productor avícola de Río Grande.

Otra de las líneas de trabajo se desarrolla en Tolhuin, donde el INTA brinda asistencia técnica al Centro de Recría Municipal y acompaña a productores locales mediante capacitaciones y asesoramiento técnico. El trabajo conjunto con el Municipio fortalece el acceso a aves con mejores condiciones sanitarias y productivas, y favorece el crecimiento de la actividad

Es de destacar, también, el trabajo realizado junto al Municipio de Río Grande, quienes en conjunto con SENASA e INTA, llevaron adelante el Sello Avícola, que destaca los productos frescos locales y garantiza una trazabilidad segura.

El acompañamiento del INTA también tiene incidencia en la comercialización de la producción local. A través del punto de venta de la Agencia de Extensión Rural Río Grande y de la participación de productores avícolas en ferias de Ushuaia, la institución promueve espacios que acercan los alimentos a la comunidad y consolidan el vínculo directo entre productores y consumidores. Estas acciones favorecen la venta de productos locales, generan nuevas oportunidades de desarrollo para los emprendimientos avícolas y contribuyen a poner en valor el trabajo de quienes producen alimentos en Tierra del Fuego.

A través de la investigación, la extensión y el trabajo conjunto con productores e instituciones, el INTA continúa acompañando el desarrollo de la avicultura fueguina, promoviendo sistemas productivos más eficientes, capaces de contribuir al abastecimiento de alimentos frescos producidos en la provincia. –

Fuente: www.argentina.gob.ar