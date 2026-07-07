CUIDAR LA CIUDAD TAMBIÉN ES HACER UN USO RESPONSABLE DE LOS CONTENEDORES

Rio Grande 07/07/2026.- El Municipio recuerda a la comunidad la vigencia de la Ordenanza Municipal N.º 2941/11, que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados, como espacios públicos, boulevards y otros sectores de la ciudad.

Asimismo, se informa que está prohibido depositar en los contenedores destinados a residuos domiciliarios elementos como escombros, restos de materiales de construcción, muebles, colchones, artefactos en desuso y cualquier otro residuo que sea de origen comercialo industrial. Los residuos voluminosos de origen domiciliario se disponen al lado del canasto de cada vecino

Este tipo de residuos debe ser dispuesto a través de los servicios y mecanismos establecidos por el Municipio, respetando además los días de recolección de residuos voluminosos correspondientes a cada barrio. El depósito indebido de estos elementos obstruye el correcto funcionamiento del sistema de recolección, deteriora los espacios públicos y representa un riesgo tanto para la salud de la comunidad como para el ambiente.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de vecinos y vecinas para respetar la normativa vigente y contribuir al cuidado de una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.

Ante consultas o para denunciar el arrojo de residuos en lugares no habilitados, se encuentra disponible la línea de Atención Ciudadana 147, de lunes a domingo, entre las 6:00 y las 00:00 horas.