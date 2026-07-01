Seguridad 01/07/2026.- En el mes de julio comienza a regir el nuevo suplemento por título superior, oficializado recientemente a través del Decreto 473/2026, que alcanza al personal militar en actividad, retirado y así también pensionado, con título de posgrado, grado y/o tecnicatura. En este escenario, resulta pertinente preguntarse, entonces, ¿cuánto cobrará el personal militar de las Fuerzas Armadas argentinas en julio?

A partir del mes de julio, que comienza mañana, el Gobierno Nacional implementa el nuevo régimen de haberes del personal militar, con un nuevo reconocimiento salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas que posea título superior, ya sea de posgrado, grado o tecnicatura. La medida fue formalizada hace dos semanas por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, e incorpora un suplemento salarial adicional, vinculado a la formación académica superior, al régimen de haberes del personal militar, suprimiendo y reemplazando el suplemento por título terciario. El objetivo del gobierno con esta medida es incentivar, promover y reconocer la formación académica del personal militar.

A partir del mes de julio, que comienza mañana, el Gobierno Nacional implementa el nuevo régimen de haberes del personal militar, con un nuevo reconocimiento salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas que posea título superior. Créditos: La Opinión Austral.

El nuevo régimen de haberes del personal militar comienza a regir el día de mañana, a partir del 1 de julio. Por lo que, el personal militar que posea títulos de educación superior de posgrado, grado o tecnicatura, vinculado a las funciones que desempeña en su respectiva Fuerza, podrá acceder a este suplemento salarial adicional, que será calculado, a partir del haber mensual correspondiente. El esquema definido por el Gobierno Nacional determinó que para las tecnicaturas o títulos superiores equivalentes, el suplemento será del 10% del haber mensual; para los títulos universitarios de grado del 15% del haber mensual; y para los títulos de posgrados, maestrías, doctorados y otras especializaciones del 25% del haber mensual.

El suplemento salarial adicional por título superior alcanza al personal militar del cuadro permanente en actividad, como así también al personal retirado y pensionados, siempre y cuando el título haya sido obtenido antes del pase a retiro y se cumplan las condiciones que prevé la norma. Sin embargo, es importante señalar que la liquidación del nuevo suplemento comenzará con los haberes correspondientes al mes de julio y estará sujeta a la acreditación del título y el proceso administrativo correspondiente, según la información disponible. Si bien el nuevo régimen y esquema entra en vigencia el día de mañana, hay una diferencia entre la vigencia y la fecha de pago. Por lo que, si bien el suplemento entrará en vigor el próximo 1 de julio, este será percibido en la liquidación de los haberes de julio, que se abona y cobra a fines de dicho mes o a principios de agosto. Según reportes recientes, el suplemento no se incluiría en la liquidación de este mes porque este adicional aún no estaba vigente para el cobro que se percibe a principios del mes de julio y corresponde, en realidad, al período trabajado durante junio.

No obstante, pese a la asignación y el otorgamiento de este suplemento salarial adicional que alcanza a parte del personal –ya que no todos poseen ni gozan de títulos de educación superior–, no supone un incremento y aumento en los haberes mensuales de las Fuerzas Armadas argentinas, que no han recibido actualizaciones. Los sueldos y haberes mensuales –que sirven de base para el cálculo de adicionales y suplementos– permanecen, de esta manera, sin modificaciones ni actualizaciones en el mes de julio para el personal militar de las Fuerzas Armadas, cuya escala salarial actualizada finalizaba el mes pasado, según lo que estipulaba la Resolución Conjunta 10/2026. Sin embargo, cuando aumente la escala salarial, el adicional del suplemento por título, como el resto de suplementos y adicionales, serán actualizados automáticamente, ya que todos ellos se calculan sobre los haberes básicos, como se precisó.

Escala salarial enero-mayo 2026, vigente al día de la fecha, para el personal militar de las Fuerzas Armadas argentinas, según la Resolución Conjunta 10/2026. Fuente: Resolución Conjunta 10/2026, Boletín Oficial.

De esta manera, la escala salarial vigente que rigió para mayo y se percibió en junio, y ahora también será percibida en julio, supone un haber mensual cercano a los $3.160.000 para los rangos superiores de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Los cuadros intermedios, por su parte, tienen sueldos que oscilan y varían entre los $1.500.600 y $980.000, según el grado; mientras que los haberes de los cuadros inferiores rondan entre los $880.000 y $680.000 mensuales, según los datos de la planilla oficial adjunta previamente, que establece la última escala salarial vigente para el personal militar de las Fuerzas Armadas argentinas, según la Resolución Conjunta 10/2026. De este modo, las Fuerzas Armadas cobrarán en el mes julio lo mismo que el mes pasado, sin cambios ni modificaciones sustanciales, por lo menos hasta el momento, ya que el nuevo régimen de haberes comienza a regir mañana y se verá aplicado en la liquidación de los haberes de julio, que se perciben a fines del próximo mes o a comienzos de agosto.

Fuente: Estratégico