CORTE PROGRAMADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

Tolhuín 22/07/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa que este 22 de julio entre las 9:00 y las 14:00 horas, se realizará un corte parcial del servicio eléctrico en Tolhuin para llevar adelante el reemplazo de postes dañados en el alimentador N° 1.

La Dirección Provincial de Energía informa que este 22 de julio entre las 9:00 y las 14:00 horas, se realizará un corte parcial del servicio eléctrico en Tolhuin para llevar adelante el reemplazo de postes dañados en el alimentador N° 1.

Esta intervención forma parte de las tareas iniciadas luego de los daños ocasionados por los fuertes vientos que provocaron la caída de postes en ese sector. Si bien el servicio fue restablecido mediante trabajos de emergencia, fue necesario esperar a que estuvieran dadas las condiciones para acceder al lugar y realizar el reemplazo definitivo de la infraestructura afectada.

Los trabajos estarán a cargo del personal de la Dirección Provincial de Energía y contarán con el acompañamiento de maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Municipalidad de Tolhuin.

Sectores afectados:

Hostería Kaikén

Ecopueblo I

Portal del Lago

Camping Laguna El Indio

Estación de Monitoreo Río Valdez

La Dirección Provincial de Energía solicita disculpas por las molestias ocasionadas.