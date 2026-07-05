CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

La interrupción del servicio responde a tareas de traspaso entre el Centro de Distribución Vialidad y el Centro de Distribución Torelli.
Estas maniobras permitirán optimizar la operación de la red eléctrica y se realizarán por sectores, por lo que las zonas afectadas no permanecerán sin suministro durante toda la franja horaria, sino únicamente el tiempo necesario para concretar cada traspaso.
Zonas afectadas:
● Planta Potabilizadora Martial.
● Barrio Pista de Esquí.
● Zona Martial.
● Barrio El Jardín.
● Barrio Comodoro Laserre.
● Barrio Solier.
● Barrio Las Lengas.
● Barrio Los Pinos.
● Barrio Tolkar.
● Polideportivo.
● Barrio Almirante Brown.
● Barrio José Hernández.
● Barrio Piedrabuena.
● Barrio Yaganes.
● Barrio Ángel Vicente «Chacho» Peñaloza.
● Barrio Martín Güemes.
● Barrio Los Canelos.
● Barrio La Cumbre.
● Zona CADIC.
● Aeropuerto Aeronaval.
Sepan disculpar las molestias ocasionadas.