CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

Ushuaia 05/07/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que el próximo domingo 5 de julio se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico, entre las 9:00 hs y las 13:00 hs.

La interrupción del servicio responde a tareas de traspaso entre el Centro de Distribución Vialidad y el Centro de Distribución Torelli.

Estas maniobras permitirán optimizar la operación de la red eléctrica y se realizarán por sectores, por lo que las zonas afectadas no permanecerán sin suministro durante toda la franja horaria, sino únicamente el tiempo necesario para concretar cada traspaso.

Zonas afectadas:

● Planta Potabilizadora Martial.

● Barrio Pista de Esquí.

● Zona Martial.

● Barrio El Jardín.

● Barrio Comodoro Laserre.

● Barrio Solier.

● Barrio Las Lengas.

● Barrio Los Pinos.

● Barrio Tolkar.

● Polideportivo.

● Barrio Almirante Brown.

● Barrio José Hernández.

● Barrio Piedrabuena.

● Barrio Yaganes.

● Barrio Ángel Vicente «Chacho» Peñaloza.

● Barrio Martín Güemes.

● Barrio Los Canelos.

● Barrio La Cumbre.

● Zona CADIC.

● Aeropuerto Aeronaval.

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.