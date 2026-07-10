Corrupción, impunidad y crisis económica: el escenario político argentino según Gustavo Córdoba

Rio Grande 10/07/2026.- En un diálogo con Armando, el consultor Gustavo Córdoba analizó el presente político y social de la Argentina, en un contexto marcado por el triunfo futbolístico de la Selección y la persistente desconfianza hacia las instituciones.

El consultor destacó que las principales preocupaciones de los argentinos hoy son la corrupción, el desempleo y la impunidad, problemas que se profundizaron tras la crisis política vinculada al caso Adorni. Córdoba señaló que el gobierno libertario muestra un “banco corto”, con funcionarios provenientes del PRO y sin cuadros propios, lo que lo convierte en el gobierno democrático que más funcionarios ha echado en la historia reciente.

La percepción de corrupción se alimenta de casos como Adorni, Libra y las coimas en el sistema de discapacidad, que han deteriorado aún más la imagen de la justicia. Según Córdoba, la política acumula entre un 60 y 70% de negatividad, la justicia cerca del 80% y los grandes empresarios alrededor del 70-75%, lo que refleja una sociedad que desconfía de todos los actores de poder.

En cuanto a las inversiones, Córdoba advirtió que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) es una maniobra impositiva que deja al Estado desguarnecido, permitiendo a las empresas extranjeras extraer recursos naturales sin pagar impuestos ni ganancias. “Un régimen de privilegio que incluso les permite importar maquinaria usada y abandonarla en el país”, señaló.

Sobre el futuro electoral, Córdoba planteó dos escenarios:

Si la economía mejora, el gobierno de Javier Milei podría encaminarse a una reelección probable.

Si la economía sigue igual, aún con mala praxis, un porcentaje alto de la sociedad lo seguiría votando, aunque la oposición podría reunir entre 55 y 60 puntos.

El gran problema, según Córdoba, es la fragmentación opositora. Con Macri y Bullrich en la derecha, y Kicillof y Massa en el peronismo, el escenario podría derivar en una elección “de cuartos”, con múltiples candidatos y sin posibilidad de triunfo en primera vuelta.

En Tierra del Fuego, Córdoba advirtió que la reforma política será clave: la eliminación de las PASO y el retorno de las colectoras podrían alterar el sistema electoral, reinstalando prácticas corruptas del pasado. “Son más las incógnitas que las certezas”, afirmó.

Respecto a la imagen de los dirigentes, Córdoba subrayó que la política está “negativizada” en todas las provincias, incluida Tierra del Fuego. Milei, Kicillof, Massa, Macri y Bullrich presentan diferenciales negativos, lo que confirma que la crisis económica impide que haya liderazgos con buena imagen.

Finalmente, Córdoba concluyó que la economía será el elemento central en la decisión de los votantes. Incluso quienes atraviesan una mala situación podrían seguir apoyando a Milei, no por expectativas de mejora, sino por rechazo al peronismo.

El análisis de Gustavo Córdoba expone un país atravesado por la desconfianza, la crisis económica y la fragmentación política. Con un gobierno que apuesta a privilegios para grandes empresas y una oposición enfrascada en internas, el futuro electoral argentino se perfila incierto, con la economía como eje determinante y la justicia como institución más desprestigiada.