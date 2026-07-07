Corrupción, desempleo e impunidad: los temas que más preocupan a los argentinos

Argentina 07/07/2026.- El relevamiento de Latam Pulse ubicó a la corrupción por encima del desempleo, la impunidad, la situación económica y la inflación. También mostró una fuerte mirada negativa sobre la economía, el mercado laboral y la gestión del Gobierno.

Una nueva encuesta nacional ubicó a la corrupción como la principal preocupación de los argentinos. El relevamiento de Latam Pulse, una iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, indicó que el 47,9% de los consultados la señaló entre los principales problemas del país, por encima del desempleo, la impunidad, el deterioro institucional y la situación económica.

El estudio fue realizado entre el 26 y el 30 de junio sobre 2.202 casos en todo el país, con un margen de error de 2 puntos porcentuales. La metodología utilizada fue el Reclutamiento Digital Aleatorio, un sistema por el cual los participantes son convocados de manera aleatoria durante su navegación habitual en la web.

El dato aparece en medio de un clima político atravesado por distintas denuncias y escándalos públicos, entre ellos el caso de Manuel Adorni y el caso $LIBRA, que volvieron a instalar el tema de la corrupción en el centro de la agenda.

La corrupción encabeza el ranking de preocupaciones

De acuerdo con el relevamiento, la corrupción fue mencionada por el 47,9% de los encuestados. En segundo lugar apareció el desempleo, con el 39,5%, seguido por la impunidad y el sistema judicial, con el 37,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones se ubicó cuarto, con el 30,3%, mientras que la situación económica general quedó en quinto lugar, con el 30,1%. Más atrás aparecieron los altos precios y la inflación, con el 20,8%, los impuestos altos y la falta de facilidades para negocios, con el 18,8%, y la inseguridad, con el 16,1%.

El listado se completó con educación, que alcanzó el 15,8%; narcotráfico, con el 9,4%; obras públicas, con el 5,2%; salud, con el 4,9%; migración, con el 3,9%; medioambiente, con el 1,7%; y electricidad, con apenas el 0,3%.

La serie temporal del informe también mostró que la preocupación por la corrupción creció en los últimos años. En octubre de 2024 se ubicaba en el 36%, llegó al 55% en agosto de 2025 y actualmente se mantiene en 47,9%, con una leve baja respecto del 51% registrado en mayo.

La inflación pierde peso frente a otros problemas

Uno de los datos más relevantes del estudio es el lugar que ocupan los altos precios y la inflación. Aunque fueron una preocupación central durante buena parte de los últimos años, en junio quedaron en el sexto lugar, con el 20,8%.

El informe marcó que la inflación había llegado al 44% en mayo de 2024, pero ahora registró su nivel más bajo de la serie. Ese desplazamiento sugiere que, para una parte importante de la sociedad, la presión inflacionaria cedió espacio frente a otros temas vinculados con la corrupción, el empleo, la justicia y el deterioro institucional.

El desempleo, en cambio, se mantuvo en niveles altos y quedó como la segunda preocupación nacional. La percepción sobre el mercado de trabajo también fue una de las más negativas de todo el relevamiento.

Una mirada negativa sobre la economía

El sondeo también midió la evaluación de los argentinos sobre la situación económica actual. El 62% calificó la economía del país como “mala”, mientras que el 27% la consideró “buena” y el 11% la definió como “normal”.

La situación económica familiar también recibió una evaluación mayoritariamente negativa. El 54% dijo que es “mala”, el 29% la calificó como “normal” y solo el 17% la consideró “buena”.

El mercado de trabajo fue el indicador con peor desempeño: el 73% de los encuestados lo evaluó como “malo”, frente a un 13% que lo consideró “bueno” y un 14% que lo definió como “normal”.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco muestran un panorama despejado. El 49% cree que la economía va a empeorar, contra un 41% que espera una mejora y un 10% que prevé estabilidad. En el caso del mercado laboral, otro 49% anticipa un deterioro, mientras que el 34% espera una mejora y el 17% cree que se mantendrá igual.

La desaprobación del Gobierno

El estudio también relevó la percepción sobre la gestión del Gobierno de Javier Milei. La desaprobación presidencial llegó al 58,2%, frente a una aprobación del 39,7% y un 2,1% que no emitió opinión.

En la evaluación general de la administración libertaria, el 53,8% calificó la gestión como “mala” o “muy mala”, mientras que el 33,5% la consideró “buena” o “excelente”. Otro 12,7% la evaluó como “regular”.

La imagen del Presidente mostró una dinámica similar: el 57% tiene una mirada negativa y el 40% una positiva. Según la serie del informe, la imagen positiva había llegado al 55% en octubre de 2024, pero luego fue perdiendo terreno hasta tocar un piso del 36% en marzo de 2026.

El relevamiento deja una foto de malestar extendido: la corrupción aparece como el principal problema para casi la mitad de los argentinos, mientras la economía, el empleo y la evaluación del Gobierno mantienen altos niveles de rechazo o preocupación.

Fuente: Latam Pulse, AtlasIntel y Bloomberg