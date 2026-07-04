CONTINÚA EL CICLO «DE LA IDEA AL NEGOCIO» PARA IMPULSAR A EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS DE USHUAIA

Ushuaia 04/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, continúa desarrollando el ciclo de capacitación «De la Idea al Negocio», una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas de gestión, planificación, comunicación y desarrollo comercial a emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

La iniciativa, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), reúne semana a semana a participantes de distintos rubros, quienes forman parte de un proceso de capacitación pensado para potenciar sus proyectos, ampliar sus capacidades y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

A lo largo de los encuentros, las y los participantes trabajan sobre herramientas vinculadas a la organización de sus emprendimientos, la planificación estratégica, la comercialización, la comunicación y la toma de decisiones, en un espacio que además promueve el intercambio de experiencias, el aprendizaje colaborativo y la construcción de redes entre quienes emprenden en la ciudad.

La subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, destacó que «este ciclo de capacitación representa una oportunidad concreta para acompañar a quienes todos los días apuestan por emprender, brindándoles herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos y transformarlos en oportunidades de crecimiento personal y económico».

Asimismo, señaló que «desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano entendemos que la formación es una herramienta fundamental para promover la inclusión, generar autonomía y seguir construyendo una comunidad con más oportunidades para todas y todos. Por eso continuamos impulsando espacios gratuitos que acompañan el desarrollo de los emprendimientos locales y fortalecen la economía social de nuestra ciudad».

Por su parte, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, sostuvo que «acompañar a quienes emprenden es una decisión de gestión que busca generar más oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad. Cada herramienta que incorporan durante estas capacitaciones fortalece sus proyectos y contribuye al crecimiento de la economía local».

Además, remarcó que «desde el Municipio seguimos impulsando espacios de formación gratuitos porque creemos en un Estado presente, que acompaña, brinda herramientas concretas y promueve la autonomía económica como un eje fundamental para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de Ushuaia».

A través de estas propuestas, la Municipalidad de Ushuaia continúa promoviendo políticas públicas orientadas al desarrollo del entramado emprendedor local, acompañando iniciativas productivas y generando herramientas concretas para favorecer la autonomía económica y el crecimiento de la economía social de la ciudad.