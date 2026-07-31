CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA CONDUCTORES Y VEHÍCULOS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Rio Grande 31/07/2026.- El Municipio recuerda que sigue vigente la inscripción para quienes prestan servicio de transporte urbano de pasajeros mediado por plataformas electrónicas. Se trata de una medida que busca brindar mayores garantías a quienes utilizan estos servicios, así como a promover una actividad regulada, segura y responsable. La inscripción es online y 100% gratuita.

Desde la Dirección de Transporte y Movilidad Urbana, informan a la comunidad que el registro es 100% online, gratuito y se realiza a través del Portal Ciudadano. Incluye 2 instancias obligatorias que abarcan el registro de vehículos y el registro de conductores.

Una vez presentada la documentación, el Municipio realiza la verificación correspondiente antes de autorizar la actividad.

Se invita a quienes aún no completaron el trámite a regularizar su situación, sumándose a un sistema de transporte más seguro, ordenado y con mayores garantías tanto para pasajeros como para conductores.

Desde el Estado Municipal consideran esta herramienta como un paso fundamental para seguir avanzando en la regulación de las nuevas modalidades de transporte y promover un sistema que garantice mayores condiciones de seguridad para pasajeros y conductores.