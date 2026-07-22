Consumo en Tierra del Fuego, se necesitan 475 hs de trabajo para comprar un Iphone, 20 hs un par de zapatillas y 41 hs por un jean.

- Diferencias de hasta 1025 horas para comprar un iPhone entre provincias.
- El costo de bienes básicos varía drásticamente en horas de trabajo.
- Ocho provincias superan las 1000 horas de trabajo para un iPhone.
- Ingresos per cápita varían significativamente entre CABA y provincias del norte.
Un detallado informe de la consultora Focus Market pone de manifiesto las marcadas diferencias en el poder adquisitivo a lo largo y ancho de Argentina, utilizando las horas de trabajo necesarias para adquirir cuatro bienes de consumo como unidad de medida. La metodología, que evita las fluctuaciones del peso y el dólar, compara el esfuerzo requerido para comprar zapatillas, jeans, un iPhone y un Smart TV en las 24 provincias del país. Damián Di Pace, director de Focus Market, enfatizó que las horas de trabajo son una métrica universal e inmutable, a diferencia de las variables económicas que alteran el valor de la moneda.
El estudio revela disparidades significativas, incluso para bienes de menor valor. Un par de zapatillas, el ítem más accesible, requiere 20 horas de trabajo en Tierra del Fuego, mientras que en La Rioja se necesitan 57 horas. La brecha se amplía drásticamente con productos de mayor valor. Un jean de marca demanda 41 horas en Tierra del Fuego y 116 horas en La Rioja, una diferencia de casi tres semanas de trabajo para el mismo producto. Para provincias del norte y NEA, un jean puede equivaler a más de dos semanas laborales.
La desigualdad se vuelve más cruda al analizar el costo de un iPhone. En Tierra del Fuego, se requieren 475 horas de trabajo, equivalentes a menos de dos meses, mientras que en La Rioja la cifra asciende a 1.342 horas, superando los cinco meses de labor. Ocho provincias, incluyendo Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, presentan un tiempo de trabajo superior a las 1.000 horas para adquirir este dispositivo, situándolo prácticamente fuera del alcance de sus habitantes. Un Smart TV de 50 pulgadas presenta un patrón similar, necesitando 114 horas en Tierra del Fuego y 321 horas en La Rioja.
Estas cifras reflejan la profunda heterogeneidad económica provincial, con ingresos per cápita familiares que varían drásticamente, desde los u$s1031 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los u$s550 en La Rioja y u$s619 en Chaco. El informe de Focus Market, al traducir estas diferencias en horas de trabajo, ofrece un mapa visual del poder adquisitivo que subraya la urgencia de políticas económicas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza y mejoren la capacidad de consumo en todas las regiones del país. La situación en Rosario y su región, si bien no se detalla específicamente, se vería influenciada por estas tendencias generales, con variaciones internas que dependen de la estructura productiva y los niveles salariales locales.
Este informe es crucial para inversores y empresarios al ilustrar la fragmentación del mercado interno argentino y la disparidad en el poder de compra. Los datos sobre horas de trabajo necesarias para adquirir bienes de consumo reflejan la efectividad de las políticas económicas y la distribución de la riqueza a nivel provincial. Es fundamental seguir de cerca cómo estas brechas impactan en la demanda de productos y servicios en cada región y qué medidas se implementan para mitigar estas desigualdades.
El ingreso per cápita familiar varía de manera sustancial entre las distintas provincias: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a u$s1031, en La Rioja apenas llega a u$s550 y en Chaco a u$s619. Ese dato describe la brecha existente.
La consultora plasmó los datos en mapas que traducen las horas de trabajo en geografía. Cada provincia toma color según el esfuerzo que le demanda a un trabajador promedio, con jornada de 10 horas diarias y 6 días a la semana, adquirir cada uno de los cuatro bienes relevados (zapatillas, jean, iPhone y Smart TV). Cuanto más oscuro el color, más horas de trabajo. El bien es el mismo, al mismo precio, en todo el país: lo que cambia es cuánto cuesta conseguirlo en tiempo.
¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un par de zapatillas de marca?
El bien más accesible del relevamiento expone una brecha notable. Tierra del Fuego lidera el ranking de menor esfuerzo con 20 horas de trabajo, seguida de cerca por Neuquén y CABA con 21.
En el otro extremo, La Rioja necesita 57 horas, casi tres veces más, y Chaco 50. Para la mayoría de las provincias del norte y el NEA, un par de zapatillas equivale a una semana entera de trabajo.
Las horas de trabajo para comprar un jean de marca
El jean es el segundo bien del informe y duplica las horas requeridas respecto al primero, ampliando además las brechas entre provincias. Tierra del Fuego lo resuelve en 41 horas; La Rioja necesita 116. La diferencia es de 75 horas, casi tres semanas de trabajo para el mismo pantalón. Chaco, Formosa y Santiago del Estero concentran las peores cifras, todas por encima de las 95 horas.
¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un iPhone?
La desigualdad alcanza en este punto su cara más visible. El bien más caro del relevamiento de Focus Market convierte las diferencias salariales en cifras difíciles de leer: 475 horas en Tierra del Fuego, 1.342 en La Rioja. Eso es, respectivamente, menos de dos meses de trabajo contra más de cinco.
En ocho provincias, Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, el iPhone supera las 1.000 horas. Para esos trabajadores, el teléfono más vendido del mundo está, en la práctica, fuera de alcance.
Las horas necesarias de trabajo para comprar una Smart TV de 50 pulgadas
El Smart TV es el segundo bien más costoso del informe y su mapa replica casi con exactitud el del iPhone. Tierra del Fuego lo compra en 114 horas; La Rioja necesita 321.
El norte profundo y el NEA vuelven a concentrar el mayor esfuerzo, mientras la Patagonia y CABA sostienen los valores más bajos. La consistencia entre mapas tiene una explicación estructural: los ingresos siguen el mismo patrón geográfico, bien tras bien.
Factores estructurales, en el foco de la conclusión
Para Damián Di Pace, director de Focus Market, la brecha en horas de trabajo entre provincias responde a una combinación de factores estructurales: diferencias salariales, costos logísticos por distancia a los centros de producción, presión tributaria provincial y municipal, y costos locales de energía, alquileres y mano de obra.
«En general, las provincias con mayores salarios y mercados más desarrollados presentan una menor cantidad de horas requeridas para acceder a determinados bienes, mientras que en regiones con menores ingresos y mayores costos de transporte, el esfuerzo laboral necesario suele ser más elevado», explicó Di Pace.
El ranking de las 5 provincias que más horas necesitan para comprar y las 5 que menos
Los extremos del ranking son predecibles: los mismos nombres que encabezan la brecha salarial encabezan también la brecha de acceso. No es casualidad, es consistencia estructural, según el informe.
La cifra más contundente del relevamiento lo resume nítidamente: entre La Rioja y Tierra del Fuego hay 1.025 horas de diferencia para comprar el mismo teléfono. Más de un mes entero de trabajo, para el mismo producto, dependiendo del lugar del país donde se cobra el sueldo.
Formal vs. informal: trabajar más no alcanza
La provincia no es el único factor que determina el esfuerzo. También importa, y mucho, cómo se trabaja. El trabajador informal extiende su jornada a 10 horas diarias durante 6 días a la semana, lo que equivale a 260 horas mensuales frente a las 173 del trabajador registrado. Trabaja un 50% más de horas y, sin embargo, necesita más tiempo para comprar los mismos bienes. No es una paradoja: es la consecuencia directa de cobrar menos por cada hora trabajada.
Los números no dejan lugar a interpretaciones. En La Rioja, el trabajador formal necesita 895 horas para un iPhone; el informal, 1.342. Cuatrocientas cuarenta y siete horas de diferencia, casi dos meses adicionales, para el mismo teléfono en la misma provincia. En Chaco, la brecha es de 397 horas: 796 para el formal, 1.193 para el informal. Incluso en Tierra del Fuego, el mejor escenario del país, la distancia persiste: 317 horas contra 476.
De esta manera, la informalidad no es solo un déficit de derechos laborales: es una trampa que obliga a dedicar más tiempo de vida para acceder a lo mismo que otro que, con igual esfuerzo físico, cobra más por cada hora.
Fuente: Focus market