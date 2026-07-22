Consumo en Tierra del Fuego, se necesitan 475 hs de trabajo para comprar un Iphone, 20 hs un par de zapatillas y 41 hs por un jean.

Consumo 22/07/2026.- Un informe de Focus Market revela la drástica disparidad en el poder adquisitivo entre provincias argentinas al medir el costo de bienes básicos y tecnológicos en horas de trabajo. Las diferencias alcanzan las 1025 horas para adquirir un mismo iPhone, evidenciando la profunda brecha económica.

Diferencias de hasta 1025 horas para comprar un iPhone entre provincias.

El costo de bienes básicos varía drásticamente en horas de trabajo.

Ocho provincias superan las 1000 horas de trabajo para un iPhone.

Ingresos per cápita varían significativamente entre CABA y provincias del norte.

Un detallado informe de la consultora Focus Market pone de manifiesto las marcadas diferencias en el poder adquisitivo a lo largo y ancho de Argentina, utilizando las horas de trabajo necesarias para adquirir cuatro bienes de consumo como unidad de medida. La metodología, que evita las fluctuaciones del peso y el dólar, compara el esfuerzo requerido para comprar zapatillas, jeans, un iPhone y un Smart TV en las 24 provincias del país. Damián Di Pace, director de Focus Market, enfatizó que las horas de trabajo son una métrica universal e inmutable, a diferencia de las variables económicas que alteran el valor de la moneda. El estudio revela disparidades significativas, incluso para bienes de menor valor. Un par de zapatillas, el ítem más accesible, requiere 20 horas de trabajo en Tierra del Fuego, mientras que en La Rioja se necesitan 57 horas. La brecha se amplía drásticamente con productos de mayor valor. Un jean de marca demanda 41 horas en Tierra del Fuego y 116 horas en La Rioja, una diferencia de casi tres semanas de trabajo para el mismo producto. Para provincias del norte y NEA, un jean puede equivaler a más de dos semanas laborales. La desigualdad se vuelve más cruda al analizar el costo de un iPhone. En Tierra del Fuego, se requieren 475 horas de trabajo, equivalentes a menos de dos meses, mientras que en La Rioja la cifra asciende a 1.342 horas, superando los cinco meses de labor. Ocho provincias, incluyendo Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, presentan un tiempo de trabajo superior a las 1.000 horas para adquirir este dispositivo, situándolo prácticamente fuera del alcance de sus habitantes. Un Smart TV de 50 pulgadas presenta un patrón similar, necesitando 114 horas en Tierra del Fuego y 321 horas en La Rioja. Estas cifras reflejan la profunda heterogeneidad económica provincial, con ingresos per cápita familiares que varían drásticamente, desde los u$s1031 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los u$s550 en La Rioja y u$s619 en Chaco. El informe de Focus Market, al traducir estas diferencias en horas de trabajo, ofrece un mapa visual del poder adquisitivo que subraya la urgencia de políticas económicas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza y mejoren la capacidad de consumo en todas las regiones del país. La situación en Rosario y su región, si bien no se detalla específicamente, se vería influenciada por estas tendencias generales, con variaciones internas que dependen de la estructura productiva y los niveles salariales locales.

Este informe es crucial para inversores y empresarios al ilustrar la fragmentación del mercado interno argentino y la disparidad en el poder de compra. Los datos sobre horas de trabajo necesarias para adquirir bienes de consumo reflejan la efectividad de las políticas económicas y la distribución de la riqueza a nivel provincial. Es fundamental seguir de cerca cómo estas brechas impactan en la demanda de productos y servicios en cada región y qué medidas se implementan para mitigar estas desigualdades.

El ingreso per cápita familiar varía de manera sustancial entre las distintas provincias: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a u$s1031, en La Rioja apenas llega a u$s550 y en Chaco a u$s619. Ese dato describe la brecha existente.

La consultora plasmó los datos en mapas que traducen las horas de trabajo en geografía. Cada provincia toma color según el esfuerzo que le demanda a un trabajador promedio, con jornada de 10 horas diarias y 6 días a la semana, adquirir cada uno de los cuatro bienes relevados (zapatillas, jean, iPhone y Smart TV). Cuanto más oscuro el color, más horas de trabajo. El bien es el mismo, al mismo precio, en todo el país: lo que cambia es cuánto cuesta conseguirlo en tiempo.

¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un par de zapatillas de marca? El bien más accesible del relevamiento expone una brecha notable. Tierra del Fuego lidera el ranking de menor esfuerzo con 20 horas de trabajo, seguida de cerca por Neuquén y CABA con 21.