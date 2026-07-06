CON PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES, EL INVIERNO SE DISFRUTA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 06/07/2026.- En el marco de las vacaciones de invierno, el Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a sumarse a las diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas pensadas para toda la familia.

Durante el receso invernal, el Municipio acerca a los y las riograndenses una amplia agenda de actividades para todas las edades, con el objetivo de brindar espacios de contención, recreación y encuentro, promoviendo el acceso igualitario a propuestas de calidad en distintos puntos de la ciudad.

De esta manera, las infancias de entre 6 a 12 años podrán participar de “JugArte en Invierno”, una propuesta recreativa que comenzará el día 14 de julio en la Biblioteca el Muelle (Keninek 321), de 15 a 18 horas. Las inscripciones se realizarán a través del Portal Ciudadano: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al correo educacionmunicipalrga@gmail.com o al teléfono 2964-600599.

Por su parte, el Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores «Papa Francisco» (Elcano 893) ofrecerá encuentros de stretching, zumba, pilates, acondicionamiento físico, danza terapia, canto, reciclado y manualidades, tango core, gimnasia postural, folclore, tango pilates, literatura, yoga, pintura y taller de memoria. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

Asimismo, el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520) se transformará en una colonia de invierno del 13 al 24 de julio, con actividades tecnológicas y digitales diarias pensadas para infancias y jóvenes. La propuesta lúdica incluirá robótica, dibujo digital, programación, edición de videos, entre otras experiencias vinculadas a la tecnología. Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del siguiente link: http://bit.ly/3IfTG6q. Cabe aclarar que los cupos son limitados.

También del 13 al 24 de julio, Casa de Jóvenes ofrecerá para jóvenes y adultos talleres de cocinas recreativa, belleza, composición musical, construcción de terrarios, stretching, mindfulness y diversas propuestas recreativas. Para más información pueden acercarse a Islas de Los Estados 1195 o bien comunicarse al 436 223 (int. 6065).

Desde el área de deportes, se desarrollará la propuesta “Tardes de juegos en familia”, donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de actividades deportivas y recreativas. La iniciativa comenzará el lunes 13 de julio, a partir de las 15 horas, en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 429), y continuará en el Polideportivo Carlos Margalot, el Polideporto Alejandro “Guata” Navarro y Polideportivo Malvinas Argentinas. La participación será libre y sin inscripción previa.

La cultura también formará parte de la agenda de invierno con talleres destinados a infancias y adolescencias en el Centro Cultural Alem. Se dictarán propuestas de guitarra, batería, piano, manualidades en papel, baile urbano, danzas árabes, amigurumis, entre otras. Las inscripciones serán a través de: https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/. Las actividades iniciarán el 13 de julio.

Por último, del 20 al 23 de julio la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música ofrecerán conciertos infantiles en la Casa de la Cultura para acompañar a las infancias durante el receso invernal. Además, el 24 de julio se realizará una noche de Milonga en el Centro Cultural Alem, con entrada libre y gratuita.

Se invita a la comunidad a seguir las redes oficiales del Municipio, donde se compartirá diariamente información actualizada sobre cada una de las actividades que se desarrollarán en la ciudad durante las vacaciones de inverno.

A través de esta amplia agenda de propuestas, el Municipio de Río Grande continúa generando espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar del receso invernal en comunidad.