CON GRAN PARTICIPACIÓN, FINALIZÓ EL CICLO “CONOCIENDO EL MOTOR PRODUCTIVO LOCAL”

Rio Grande 27/07/2026.- La propuesta impulsada por el Municipio permitió acercar a la comunidad a industrias, pymes y emprendimientos que representan distintas etapas y sectores del desarrollo productivo de la ciudad. El ciclo puso en valor la innovación, el crecimiento de nuevas actividades y el trabajo local como herramientas fundamentales para ampliar y fortalecer la matriz productiva fueguina.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, finalizó una nueva edición del ciclo “Conociendo el Motor Productivo Local”, una iniciativa que permitió a vecinas y vecinos conocer de primera mano empresas, pymes y emprendimientos que producen, innovan, generan empleo y apuestan al desarrollo de la ciudad.

La propuesta buscó visibilizar la diversidad que existe dentro del entramado productivo riograndense: desde emprendimientos que comenzaron a pequeña escala y que, a partir de su crecimiento, hoy se consolidaron como pymes con producción y comercialización propia; hasta empresas vinculadas a nuevos sectores con potencial de desarrollo y firmas industriales que incorporan tecnología e innovación para mejorar sus procesos, ganar eficiencia y sostener capacidades productivas de alto nivel.

El cierre del ciclo se realizó en la planta de Vitalcan, donde las y los participantes pudieron conocer el proceso de elaboración de alimentos húmedos para mascotas, sus distintas etapas productivas, los sistemas de control de calidad y el trabajo tecnológico que se desarrolla dentro de la planta.

Asimismo, pudieron conocer parte del enfoque de economía circular que incorpora la empresa en sus procesos, a partir del aprovechamiento de subproductos provenientes de distintas faenas de animales realizadas localmente, que son reincorporados como insumos dentro de nuevos procesos productivos. De esta manera, se genera valor agregado a partir de recursos que de otro modo podrían transformarse en desperdicios, fortaleciendo al mismo tiempo la articulación entre distintas actividades productivas de la ciudad.

A lo largo de las diferentes visitas, las empresas abrieron sus puertas y sus equipos pudieron intercambiar directamente con las y los vecinos, respondiendo consultas y mostrando el conocimiento, la tecnología y el trabajo que existen detrás de cada producto elaborado en Río Grande.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que “en un momento particularmente complejo para la producción y la industria fueguina, creemos que también es necesario conocer y poner en valor todo lo que nuestra ciudad es capaz de hacer. Río Grande tiene capacidades industriales construidas durante décadas, pero también nuevos sectores que están creciendo, pymes que comenzaron como emprendimientos y empresas que están innovando para ser más eficientes y competitivas”.

En este sentido, Armas remarcó que “conocer lo que producimos es fundamental para valorarlo y también para defenderlo. Detrás de cada industria, pyme, emprendimiento o proyecto productivo hay trabajadores, conocimiento, inversión y familias que apuestan por desarrollarse desde Tierra del Fuego. Necesitamos que nuestra comunidad conozca esas capacidades y dimensione el potencial productivo que tenemos”.

Asimismo, destacó que “ampliar nuestra matriz productiva no significa desconocer ni reemplazar las capacidades que Río Grande ya construyó, sino sumar nuevas actividades, fortalecer las existentes y generar mayores oportunidades de desarrollo local. Esa complementariedad es parte del camino que tenemos que seguir como ciudad”.

Como parte de cada recorrido, las jornadas finalizaron en el Paseo Canto del Viento, donde las y los participantes pudieron conocer el trabajo de emprendedores y artesanos locales, recorrer sus propuestas y adquirir productos elaborados en nuestra ciudad.

Además, en el ingreso al Paseo se encuentra el Mercado del Atlántico, un espacio de comercialización permanente que reúne productos regionales y producciones de emprendedores de Río Grande y de distintos puntos de la región, ampliando las posibilidades de visibilización y comercialización para quienes producen desde el territorio.

De esta manera, el ciclo permitió mostrar que el motor productivo local está conformado por una amplia diversidad de actores: emprendedores que dan sus primeros pasos, proyectos que logran escalar y transformarse en pymes, artesanos, nuevas actividades económicas y una industria fueguina con conocimiento, tecnología y capacidad de innovación.

El Municipio de Río Grande continuará impulsando políticas que fortalezcan estas capacidades, acompañen el crecimiento de los sectores productivos y promuevan una comunidad que conozca, valore y elija lo que se produce, se emprende y se crea en nuestra ciudad.