CON ALCANCE REGIONAL, LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO UNIVERSITARIO “ABORDAJE EN CONSUMO PROBLEMÁTICO”

Rio Grande 06/07/2026.- Bajo el programa de Propuestas Académicas Universitarias en Salud 2026, el Municipio de Río Grande continúan con las inscripciones para el curso universitario “Abordaje en Consumo Problemático”, una iniciativa destinada a fortalecer la formación en salud mental en toda la región. La misma comenzará el próximo 8 de julio.

La propuesta es impulsada por el Municipio de Río Grande junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Psiquiatría de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, con el fin de fortalecer las capacidades en prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones de consumo problemático.

El curso universitario “Abordaje en Consumo Problemático” se desarrollará bajo modalidad virtual, permitiendo ampliar el acceso a esta instancia de formación a personas de toda la región.

El trayecto contará con ocho encuentros que se dictarán los días miércoles de 18 a 21 horas. Quienes deseen formar parte podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/4oPBkug.

Es importante mencionar que los certificados estarán avalados por la Universidad Nacional de La Plata y que la propuesta cuenta con Resolución Ministerial en trámite.