CON ALCANCE REGIONAL, LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO UNIVERSITARIO “ABORDAJE EN CONSUMO PROBLEMÁTICO”

La propuesta es impulsada por el Municipio de Río Grande junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Psiquiatría de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, con el fin de fortalecer las capacidades en prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones de consumo problemático.
El curso universitario “Abordaje en Consumo Problemático” se desarrollará bajo modalidad virtual, permitiendo ampliar el acceso a esta instancia de formación a personas de toda la región.
El trayecto contará con ocho encuentros que se dictarán los días miércoles de 18 a 21 horas. Quienes deseen formar parte podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/4oPBkug.
Es importante mencionar que los certificados estarán avalados por la Universidad Nacional de La Plata y que la propuesta cuenta con Resolución Ministerial en trámite.