COMISIONES: Publican documentos sobre investigación del radar LeoLabs

Ushuaia, miércoles 8 de julio de 2026.- La Comisión Especial Investigadora creada por resolución de Cámara Nº 131/26, acordó por unanimidad de sus integrantes la creación de un espacio específico dentro del sitio oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego destinado a la publicación de toda la documentación vinculada a su actuación institucional en el marco de la investigación sobre la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin.

La medida fue adoptada por consenso con el objetivo de garantizar la transparencia de la labor de la Comisión, fortalecer la publicidad de los actos públicos y facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la información pública correspondiente.

El nuevo apartado, disponible en la página oficial de la Legislatura bajo el título “Comisión Especial Investigadora – Resolución de Cámara Nº 131/26”, reunirá de manera progresiva las actuaciones, informes, convocatorias, comunicaciones, documentación y demás material que la Comisión disponga para su publicación.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que el acceso a la información constituye un principio esencial del funcionamiento institucional y una herramienta indispensable para fortalecer la confianza pública, por lo que se resolvió centralizar en un único espacio toda la documentación oficial relacionada con la investigación.

Asimismo, señalaron que esta iniciativa busca promover una mayor participación ciudadana y permitir que cualquier persona pueda realizar un seguimiento permanente del trabajo que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora.

En ese sentido, destacaron que la investigación reviste una especial trascendencia institucional y que su desarrollo debe estar acompañado por mecanismos que garanticen la máxima transparencia posible, el acceso a la información pública y la publicidad de las actuaciones que legalmente puedan ser difundidas.

El repositorio documental será actualizado de manera permanente y concentrará toda la información oficial vinculada a la Comisión Especial Investigadora.