COMIENZA AGOSTO CON ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DE RÍO GRANDE

Rio Grande 31/07/2026.- VISITÁ LA MUESTRA “OBJETOS DE NUESTRA HISTORIA” La propuesta invita a la comunidad a recorrer elementos y piezas que forman parte del patrimonio local y permiten conocer distintos momentos de la historia de Río Grande. La muestra está disponible este viernes desde las 9 hasta las 17 horas y el sábado de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.

SUMATE A LA CHARLA “AMBIENTES NATURALES DE TIERRA DEL FUEGO”



A través de esta actividad vinculada al ambiente, se busca que la comunidad conozca la importancia de cuidar la biodiversidad que habita en Río Grande y reconocer las especies que llegan a nuestras costas. La actividad se desarrollará este viernes 17 de julio en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas), a partir de las 14 horas. Las inscripciones son por medio del correo electrónico: centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Las y los riograndenses podrán recorrer el Mercado del Atlántico en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El viernes atenderá de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 16 a 20 horas. Un espacio en el que encontrarán productos elaborados por emprendedores, artesanos y productos locales.

RECORRÉ EL PASEO “CANTO DEL VIENTO”



Durante el fin de semana, el Paseo Canto del Viento abrirá sus puertas de 16 a 20 horas para que las familias disfruten de un espacio que reúne emprendimientos, artesanos, manualistas y diferentes propuestas para recorrer y conocer la producción local.

“INVIERNO ACTIVO”: DISFRUTÁ LA PISTA DE PATINAJE



Por las vacaciones de invierno, las “Invierno activo” continúa con jornadas de diversión familiar en la pista de patinaje habilitada en el Cono de Sombra, espacio que está ubicada entre la Av. San Martín y la Av. Santa Fe. La propuesta se realizará este viernes con una edición nocturna a partir de las 19 horas; mientras que el sábado 1° y domingo 2 de agosto, desde las 16 horas, donde habrá trineos y chocolatada caliente.

EL CIRCUITO PATAGÓNICO AUSTRAL DE NATACIÓN



La competencia se llevará adelante este sábado 1° de agosto en el Natatorio Municipal “Eva Perón” (Alberdi 645), desde las 9 hasta las 12.30 horas y de 17 a 20.30 horas. Mientras que el domingo 2 se desarrollará de 9 a 12.30 horas.

VIVÍ UNA AVENTURA CON SHOOTER POWER



Por el Mes de las Infancias, se llevará a cabo esta propuesta destinada a niñas y niños a partir de los 8 años, quienes podrán disfrutar de una experiencia llena de adrenalina participando en batallas con lanzadoras de dardos estilo Nerf y donde superarán obstáculos, cumplirán misiones y competirán en equipos en un entorno seguro, organizado y cuidado. La actividad está a cargo de Brian Vidal, de 16 a 20 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).