BTF: «VAMOS A SEGUIR EXPANDIENDO EL CRÉDITO PARA QUE MÁS FAMILIAS FUEGUINAS ACCEDAN A SU VIVIENDA»

Tierra del Fuego 04/07/2026.- En la presentación de indicadores mensuales de gestión, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, destacó la expansión sostenida de la actividad crediticia y reafirmó la decisión de la entidad de profundizar las políticas de financiamiento destinadas a vivienda e infraestructura, tomando como referencia las experiencias desarrolladas en Tolhuin, y aquellas articuladas con asociaciones intermedias, para replicarlas en nuevos proyectos.

Durante la presentación, el presidente del Banco de Tierra del Fuego repasó los principales resultados del último período y profundizó iniciativas que marcaron el rumbo de este año. Al respecto, Cosentino remarcó: “Los números confirman que estamos en una etapa de fuerte expansión del crédito en todas las líneas, pero quiero detenerme especialmente en vivienda e infraestructura, porque ahí es donde el Banco puede genera un impacto directo y concreto en la calidad de vida de las familias fueguinas”.

En este sentido, el presidente del BTF puso como ejemplo central la experiencia desarrollada en Tolhuin, donde la recepción de la comunidad fue ampliamente positiva. “Lo que pasó nos da la confirmación de que el modelo funciona: cuando identificamos una necesidad concreta y armamos una herramienta a medida junto al municipio y al sector privado, la respuesta de la gente es inmediata. Por eso vamos a redoblar el trabajo para encontrar nuevos casos con condiciones similares en otros puntos de la provincia”, señaló.

Siguiendo esa línea, el Banco continúa trabajando de manera activa en la identificación de sectores poblacionales que requieran soluciones integrales, replicando la experiencia desarrollada con organizaciones como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA), con quienes se avanzó con esquemas específicos de financiamiento para infraestructura y vivienda adaptados a las necesidades de cada colectivo. Además, el Banco sigue impulsando las líneas específicas con condiciones altamente favorables para que los vecinos de la provincia que cuentan con la red de gas natural frente a su propiedad puedan hacer las conexiones domiciliarias correspondientes.

Cosentino extendió también una convocatoria a empresas constructoras y organizaciones de base que tengan necesidades específicas, para seguir trabajando en conjunto y encontrar soluciones que mejoren sus condiciones de vivienda e infraestructura mediante esquemas adecuados a cada situación particular. “Necesitamos que el sector privado y las organizaciones intermedias se sumen a esta etapa de diseño, porque cuanto antes identifiquemos la demanda real, más rápido podemos poner los recursos del Banco al servicio de cada proyecto”, afirmó el titular de la entidad financiera provincial.

En materia de financiamiento, el programa de créditos hipotecarios UVA con cláusula de protección salarial continúa registrando una elevada demanda. Tras sucesivas ampliaciones, el cupo actualmente alcanza los $20.000 millones, mientras la entidad avanza en la búsqueda de nuevas fuentes de fondeo que permitan seguir ampliando los recursos destinados a estas líneas.

Durante la presentación también se repasaron indicadores que reflejan el crecimiento sostenido de la actividad del BTF en otras áreas. La cartera de créditos a empresas, por ejemplo, acumuló más de 1.200 operaciones en 2026 por un monto cercano a los $15.000 millones, mientras que el financiamiento a individuos sumó operaciones por un total de $46.000 millones en el transcurso de los primeros 5 meses del año.

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Por su parte, la Tarjeta Fueguina se consolidó como una herramienta clave para sostener la actividad económica local, con un volumen de consumo que alcanzó los $117.000 millones hasta mayo de este año. En paralelo, la entidad mantuvo una evolución positiva en materia de captación de depósitos, con un crecimiento mensual del 4,3% del sector privado y del 25,5% en los correspondientes al sector público.

Al cierre de la presentación, Cosentino subrayó: “Estos indicadores reflejan un Banco que continúa creciendo de manera sólida y sostenible, con una estrategia clara: desarrollar productos y servicios financieros que generen un impacto concreto en la vida de los fueguinos y acompañen el desarrollo de toda la provincia”.