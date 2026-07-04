Bogado logró la aprobación del ‘Día Municipal de la Integridad Territorial Argentina’

Rio Grande 04/07/2026.- El concejal destacó la aprobación del proyecto que promueve la declaración del 28 de julio como Día Municipal de la Integridad Territorial Argentina, una iniciativa nacida en Tierra del Fuego que busca extenderse a todos los municipios del país como una herramienta para reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas.

Al fundamentar la propuesta, el edil señaló que “el proyecto constituye una herramienta más para sostener viva la causa Malvinas y continuar fortaleciendo el compromiso de la sociedad argentina con la recuperación del territorio nacional, reconociendo además el trabajo sostenido de quienes, desde hace décadas, mantienen vigente este reclamo”.

“Quienes vienen trabajando incansablemente desde el año 1982 por nuestra recuperación de las Islas Malvinas, han generado un camino que hoy nos obliga a seguir construyendo nuevas herramientas para fortalecer esa causa”, expresó. A la vez que agregó: “Este proyecto nace desde aquí, desde Tierra del Fuego. Logramos que el 28 de julio sea declarado el Día Municipal de la Integridad Territorial de nuestra ciudad, ya se ha hecho lo propio en las otras ciudades y también existe una ley provincial”, indicó.

Bogado sostuvo que el contexto actual exige continuar promoviendo iniciativas que “permitan consolidar la posición argentina a través de la diplomacia, el debate público y la participación activa de las instituciones democráticas”. La finalidad de la iniciativa es que el reconocimiento trascienda el ámbito local y provincial, convirtiéndose en una construcción colectiva que tenga origen en los gobiernos municipales y en la representación más cercana a la ciudadanía”.

“La intención es que esto tenga un recorrido en todos los municipios de nuestro país y que sea justamente una discusión, un debate y una construcción desde abajo hacia arriba. Que sea el pueblo, a través de su representación más genuina, en términos populares, que son los concejos deliberantes de cada territorio, quienes tomen la posta a través de esta bandera que hicieron los veteranos”, concluyó.