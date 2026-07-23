Argentina tolera discursos discriminatorios: El racista, vulgar, agresivo es Milei y el voto en la ONU que nos aisló del mundo.

La reacción de algunos artistas, y personajes públicos, acusando a nuestro país de racista, no tiene que ver con la sociedad argentina, sino con las políticas y las acciones del presidente y su grupo de acólitos que han descalificados, destratado y estigmatizado a distintos sectores de la ciudadanía, con vulgaridades, violencia verbal contra mujeres en su gran mayoría, niños con autismo, militantes políticos, periodistas, jubilados, y profesionales, docentes y trabajadores en general.
El termino «marrones», para dirigirse a personas de origen latino, pueblos originarios o afro migrantes, es una de las grandes vergüenzas que ha producido el gobierno nacional y sus seguidores, funcionarios, militantes de de derecha y personajes varios.
El rechazo argentino se interpretó como una señal de negación histórica y un alineamiento con potencias que suelen bloquear iniciativas de justicia reparadora. El texto proponía avanzar en disculpas formales y compensaciones económicas a las comunidades afectadas por la esclavitud transatlántica.
Los insultos de Milei y la percepción de racismo
El voto en la ONU no fue un hecho aislado. Se suma a un patrón discursivo sostenido por Javier Milei, presidente argentino, que ha utilizado en reiteradas ocasiones insultos con connotaciones racistas y deshumanizantes contra la oposición y sectores críticos:
- Animalización: llamó “mandriles” a opositores en más de 900 publicaciones en redes sociales. También usó “burros”, “ratas”, “cerdos” y “parásitos”.
- Estigmatización: calificó a militantes kirchneristas como “kukas” (más de 2.200 menciones) y a la oposición en general como “casta” (más de 1.800 menciones).
- Lenguaje repulsivo: se refirió a adversarios como “basura”, “inmundicia”, “putrefactos”.
- Sexualización y ridiculización: utilizó términos como “vaselina” y “culo” para humillar a críticos.
Este repertorio de insultos refuerza la percepción de que el discurso oficial argentino normaliza la discriminación y legitima la violencia verbal.
Reacciones internacionales
- Organizaciones africanas y caribeñas denunciaron que el voto argentino “revictimiza a las comunidades afrodescendientes” y contradice los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
- En redes sociales, el rechazo fue interpretado como una confirmación de que “Argentina es un país racista”, narrativa que ya circulaba tras el Mundial 2026, donde se acusó a la selección de recibir arbitrajes favorables y de reproducir estereotipos xenófobos.
- Diplomáticos europeos señalaron que la postura argentina “aisla al país” y lo coloca en un bloque reducido junto a Estados Unidos e Israel, en contraste con la mayoría de la comunidad internacional.
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Síntesis de patrones discursivos
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Categoría Ejemplos usados por Milei Impacto percibido Animalización Mandril, burro, rata, cerdo Deshumanización del adversario Estigmatización Kuka, casta, ensobrado Polarización política Repulsivo Basura, inmundicia, putrefacto Imagen de suciedad/inferioridad Sexualización Vaselina, culo Ridiculización y humillaci
Consecuencias políticas y sociales
- Internacional: deterioro de la imagen argentina como defensora de los derechos humanos.
- Interno: el discurso insultante moviliza a la base libertaria, pero profundiza la grieta y erosiona la legitimidad institucional.
- Histórico: el rechazo a reconocer la esclavitud como crimen de lesa humanidad coloca a Argentina en una posición incómoda frente a su propia diversidad cultural y migratoria.
La combinación de insultos racistas de Milei y el voto en la ONU refuerza la percepción de que Argentina tolera discursos discriminatorios y se resiste a asumir responsabilidades históricas. Este escenario abre un debate urgente sobre el rumbo político y moral del país en el plano internacional.
Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar con herramientas de IA