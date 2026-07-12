Argentina cuenta con 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales vigentes, según los nuevos tableros estadísticos del INAES

Argentina 12/07/2026.- El INAES puso a disposición nuevos tableros interactivos con información actualizada sobre cooperativas y mutuales de todo el país. Los datos muestran que existen 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales vigentes y no suspendidas, además de ofrecer estadísticas sobre distribución territorial, antigüedad y características institucionales de las entidades.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) continúa avanzando en la digitalización y apertura de información del sector mediante la incorporación de nuevos tableros estadísticos en su sitio web oficial, una herramienta que permite conocer con mayor precisión la composición actual del cooperativismo y el mutualismo argentino.

Referencia geográfica

De acuerdo con la información correspondiente al segundo trimestre de 2026, actualmente existen 18.379 cooperativas vigentes no suspendidas y 3.833 mutuales vigentes no suspendidas en todo el país, cifras que reflejan la magnitud de un sector clave para la economía social y solidaria.

Los tableros permiten consultar en forma dinámica distintos indicadores, como la distribución por jurisdicción, antigüedad de las entidades, grado institucional, objeto social y región del INAES, ofreciendo una radiografía actualizada del universo cooperativo y mutual argentino.

Buenos Aires concentra la mayor cantidad de entidades

Entre las cooperativas, la provincia de Buenos Aires encabeza ampliamente el ranking nacional con 5.202 entidades, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2.345, y Santa Fe, con 1.758 cooperativas.

Economía e industria

INAES Argentina cuenta con 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales

Luego aparecen Córdoba, con 1.267; Santiago del Estero, con 922; Tucumán, con 843; Jujuy, con 749; Entre Ríos, con 600; Misiones, con 553 y Salta, con 544.

En el caso del mutualismo, también lidera la provincia de Buenos Aires, con 941 mutuales vigentes, seguida por Santa Fe, con 742; la Ciudad de Buenos Aires, con 651; y Córdoba, con 422.

Más atrás se ubican Mendoza con 173, Entre Ríos con 159, Tucumán con 94, Santiago del Estero con 89, Chaco con 58 y San Juan con 50, entre las principales jurisdicciones.

Diferencias en la antigüedad de cooperativas y mutuales

INAES Argentina cuenta con 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales Asuntos sociales y apoyo

Los datos también permiten observar diferencias marcadas entre ambos sectores en cuanto a su trayectoria institucional. En el caso de las mutuales, predominan las entidades con una larga historia. El grupo más numeroso corresponde a aquellas que tienen entre 21 y 50 años de antigüedad, con 1.548 organizaciones, seguido por las que superan los 51 años, que alcanzan las 1.107.

Luego aparecen las mutuales de entre 10 y 20 años (690), las de 4 a 9 años (322) y, finalmente, las creadas en los últimos tres años, que suman 166. En cambio, el universo cooperativo presenta un perfil mucho más reciente.

El mayor número corresponde a cooperativas con entre 4 y 9 años de antigüedad, que totalizan 8.132 entidades, seguidas por las de 10 a 20 años, con 4.154. Las cooperativas con entre 21 y 50 años alcanzan las 2.641, mientras que existen 2.161 entidades con hasta tres años de vida institucional y 1.291 que superan los 51 años de existencia.

Estos datos muestran cómo el cooperativismo experimentó un fuerte crecimiento durante la última década, mientras que el mutualismo mantiene una estructura con mayor presencia de organizaciones históricas.

Referencia geográfica

Una herramienta para conocer al sector

Además de las cifras generales, los nuevos tableros permiten realizar búsquedas específicas mediante distintos filtros. En el caso de las cooperativas, es posible consultar información por región del INAES, jurisdicción, grado de la entidad y objeto social, mientras que para las mutuales se agregan filtros por grado institucional y edad o antigüedad.

La herramienta apunta a facilitar el acceso a información pública tanto para investigadores como para dirigentes cooperativos, mutualistas, organismos públicos y ciudadanos interesados en conocer la evolución del sector.

Cómo se elaboran los datos

Según explica el propio organismo, los tableros fueron confeccionados utilizando como fuente el Padrón de Entidades del INAES y reflejan el universo de entidades vigentes y no suspendidas correspondiente al período informado. El organismo aclara que el domicilio consignado corresponde al domicilio legal de cada entidad, lo que puede no coincidir con el lugar donde efectivamente desarrolla sus actividades.

Economía e industria

Asimismo, en el caso de las cooperativas se informa un único objeto social por entidad, aunque existen organizaciones de objeto múltiple cuya actividad principal puede diferir del rubro consignado en el padrón. Para facilitar el análisis territorial, el INAES utiliza un criterio propio de regionalización:

Buenos Aires: provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Centro: Córdoba y Santa Fe.

Cuyo: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

NEA: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.

NOA: Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Asuntos sociales y apoyo

Más información para fortalecer la economía social

La publicación de estos tableros forma parte del proceso de modernización que viene impulsando el INAES en los últimos meses, orientado a mejorar la disponibilidad de información pública y fortalecer las herramientas de gestión del sector cooperativo y mutual.

Al ofrecer estadísticas actualizadas y de fácil acceso, la nueva plataforma facilita el seguimiento de la evolución institucional de las entidades, aporta mayor transparencia sobre la composición del movimiento cooperativo y mutual argentino y brinda una base de información útil para el diseño de políticas públicas, investigaciones académicas y estrategias de desarrollo para la economía social.