Arce destacó la participación de Iara Saracho en el “Mundialito de Ciudades” del canal de streaming “Olga”

Rio Grande 08/07/2026.- La concejal Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, hizo entrega de la Declaración de Interés del Concejo Deliberante, en reconocimiento a la participación de la creadora de contenido e influencer riograndense, Iara Saracho, en el «Mundialito de Ciudades», organizado por el canal de streaming «Olga».

En esta competencia, Iara ha podido visibilizar a una audiencia nacional la cultura, la identidad y el compromiso con la Causa Malvinas, y la soberanía que día a día construyen los riograndenses en esta latitud del país.

De esta manera, tras obtener la mayor cantidad de votos, Iara pasó a la siguiente ronda de octavos de finales y se prepara para competir con la ciudad de Los Antiguos, de la provincia de Santa Cruz.

Al respecto, la concejal Arce subrayó la importancia de esta participación, “es muy importante que una joven riograndense como Iara esté en una iniciativa como esta para mostrar nuestra cultura, nuestra identidad y cómo es vivir en esta ciudad».

“Estas iniciativas representan oportunidades para poner en valor las diversas facetas de nuestra comunidad, porque permiten destacar a nuestros vecinos, vecinas, artistas, músicos, bailarines y todo lo que representa ser riograndense», expresó la edil.

Por último, sostuvo que “esta distinción del Concejo Deliberante significa el acompañamiento institucional al trabajo, al compromiso y al amor de Iara por Río Grande, poniendo a la ciudad en lo más alto, como referencia de la soberanía”.