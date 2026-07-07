ACUERDO ENTRE EL BTF Y CAMUZZI PARA FACILITAR EL ACCESO AL GAS NATURAL A FAMILIAS FUEGUINAS

Tierra del Fuego 07/07/2026.- El mecanismo busca facilitar el acceso al financiamiento para instalaciones internas de gas natural y beneficiar a más vecinos y vecinas de la provincia.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) y Camuzzi Gas del Sur firmaron un acuerdo de cooperación operativa que permitirá incorporar las cuotas de los créditos destinados a instalaciones internas de gas natural en la factura mensual del servicio. La iniciativa apunta a simplificar el pago de los préstamos y ampliar el acceso al financiamiento para familias de la provincia.

El convenio fue suscripto por el presidente del BTF, Adrián Esteban Cosentino, junto a autoridades de la entidad financiera provincial. En representación de Camuzzi participaron el director general, Hernán Pardo; el director de Operaciones, Mauricio Cordiviola; y la directora de Asuntos Regulatorios, Juliana Reggi.

A partir de este acuerdo, ambas instituciones automatizarán el proceso administrativo para que la cobranza de las cuotas del crédito se realice a través de la factura habitual del servicio de gas. De esta manera, Camuzzi actuará como agente de cobro, sin percibir comisiones ni beneficios económicos por esta tarea, mientras que el BTF continuará siendo el organismo responsable del otorgamiento de los préstamos.

Durante la firma, Cosentino destacó que «este convenio es un paso más en el compromiso del BTF con la ampliación del acceso a servicios esenciales para las familias fueguinas. Como banca de fomento, buscamos activamente nuevas formas de ampliar nuestro alcance y llegar con financiamiento a más hogares de la provincia».

El acuerdo representa un nuevo avance en el trabajo conjunto que vienen desarrollando el Banco de Tierra del Fuego, el Gobierno provincial, Camuzzi y las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), con el objetivo de promover herramientas de inclusión financiera que permitan a más usuarios acceder a la red de gas natural.

La iniciativa busca favorecer la sustitución progresiva de fuentes de energía como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la leña y los combustibles líquidos, alternativas que suelen implicar mayores costos y riesgos para la seguridad de los hogares.

En una primera etapa, el mecanismo estará destinado a la línea de créditos vigente para residentes de Tierra del Fuego que sean beneficiarios del subsidio provincial al consumo residencial de GLP. Los fondos podrán destinarse a la ejecución, adecuación o reconversión de instalaciones internas domiciliarias, con una tasa final del 25% para el usuario gracias al subsidio otorgado por la Provincia.

No obstante, la incorporación de las cuotas a la factura del servicio aún requiere la autorización del ENReGE, organismo encargado de supervisar este tipo de mecanismos de financiamiento. Hasta tanto se obtenga esa aprobación, la cobranza continuará siendo realizada exclusivamente por el Banco de Tierra del Fuego, que mantiene abierta la recepción de solicitudes para acceder a la línea crediticia.

Cosentino remarcó además que el BTF se convierte en la primera entidad bancaria del país en implementar una modalidad de estas características. «Nos enorgullece ser el primer banco del sistema en avanzar con este esquema en el marco de nuestro Plan 2026, que prioriza soluciones integrales para el entramado productivo y social de la provincia. El acceso al gas natural es calidad de vida para las familias fueguinas y seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura social de Tierra del Fuego», concluyó.