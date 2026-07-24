ACTIVÁ EL INVIERNO TRANSITA SU SEGUNDA SEMANA CON PROPUESTAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Ushuaia 24/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, continúa desarrollando la segunda semana de Activá el Invierno en el CePLA-El Palomar, una propuesta gratuita destinada a adolescentes que combina actividades recreativas, deportivas y espacios de promoción de la salud.

Durante la jornada del miércoles, las y los participantes compartieron actividades junto al Instituto Municipal de Deportes (IMD), que incluyeron propuestas recreativas en la Cancha 4 Hugo Ítalo Favale y en el Microestadio Cochocho Vargas, fortaleciendo el trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio para generar espacios de encuentro durante el receso invernal.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «Activá el Invierno sigue creciendo como un espacio pensado para que las adolescencias puedan disfrutar de las vacaciones con propuestas saludables, recreativas y de integración, construidas de manera conjunta entre distintas áreas municipales.»

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, sostuvo que «estas actividades de invierno buscan generar espacios donde las adolescencias puedan encontrarse, expresarse y compartir experiencias desde una perspectiva de promoción de la salud. A través del juego, el deporte y las actividades grupales fortalecemos hábitos saludables, el bienestar emocional y la construcción de vínculos positivos.»

Las actividades continuarán este viernes con el cierre de la segunda semana de la propuesta en las instalaciones del CePLA-El Palomar, donde se desarrollarán charlas sobre salud mental destinadas a las adolescencias, juegos de Pictionary, un Mundialito de Tenis de Mesa y un Show de Talentos para que las y los jóvenes puedan compartir sus habilidades en un espacio de participación e integración.

Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento de las distintas áreas involucradas en la organización de Activá el Invierno, una iniciativa que continúa ofreciendo alternativas gratuitas para disfrutar del receso invernal, promoviendo la recreación, la inclusión y el bienestar integral de las juventudes de la ciudad.