A SEIS MESES DE LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO, YBARS DENUNCIÓ QUE NO SE GENERARON MEJORAS Y LOS RECURSOS SE LOS LLEVA NACIÓN

Rio Grande 22707/2026.- El concejal Maxi Ybars cuestionó duramente la falta de resultados tras cumplirse medio año de la intervención federal del Puerto de Ushuaia. El edil denunció que la administración centralizada no ha redundado en beneficios para la provincia y que, bajo el argumento de la transparencia, solo se busca controlar la «caja» de recursos locales sin que se hayan generado cambios en el servicio, las obras ni las prestaciones de la terminal portuaria.

Ybars enfatizó que el dinero del puerto está siendo administrado por la Nación, ya sea a través del Ministerio de Economía u otros organismos, lo que implica que recursos que pertenecen legítimamente a los fueguinos terminan fuera de la jurisdicción provincial. El concejal subrayó la falta de sustento en las acusaciones de Nación, señalando que «si se mal administraba, no hay ni una denuncia», y que el sentido común debería primar sobre las decisiones políticas que afectan la autonomía de Tierra del Fuego.

Respecto al impacto de la medida, el concejal fue tajante al afirmar que la intervención no ha cumplido con sus supuestos objetivos de mejora: «Tomar los recursos de los fueguinos para llevarlos a una intervención nacional sin que haya generado ningún cambio es hablar estrictamente de la caja de puertos». Comparó esta estrategia con la aplicada en la obra pública, donde se retiran fondos bajo el pretexto de irregularidades para centralizarlos en Buenos Aires.

En este contexto, el edil vinculó la situación del puerto con la realidad socioeconómica del país, afirmando que el Gobierno Nacional se corre de la obra pública y ajusta. «El estado nacional se corrió, no hace falta que ellos lo aclaren. Lo ven los vecinos y al ajuste lo sentimos todos, sobre todo los que menos tienen. Además, se quedan con recursos que nos pertenecen” expresó Ybars, reafirmando que, a pesar de este escenario, el dinero generado por el puerto es de la provincia y debe ser reinvertido localmente.