89 INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE USHUAIA UTILIZARON LOS ESPACIOS MUNICIPALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

Ushuaia 22/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), informó que durante el primer semestre de 2026 un total de 89 instituciones deportivas de la ciudad utilizaron los gimnasios, canchas, el natatorio y demás espacios deportivos municipales para desarrollar entrenamientos, competencias y actividades destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.

La infraestructura deportiva municipal permitió acompañar el crecimiento de clubes de barrio, asociaciones, escuelas deportivas y organizaciones de Ushuaia, consolidando al deporte social como una herramienta de inclusión, formación, contención y encuentro comunitario. De esta manera, cientos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas y personas mayores acceden diariamente a espacios adecuados para la práctica deportiva, fortaleciendo además el rol social que cumplen los clubes en cada barrio de la ciudad.

A ello se suma el funcionamiento de más de 20 Escuelas Deportivas Municipales, que tienen prioridad en el uso de la infraestructura para garantizar el acceso gratuito al deporte. Asimismo, el Instituto Municipal de Deportes articula de manera permanente con las instituciones educativas de la provincia, que utilizan los gimnasios municipales y el natatorio para el desarrollo de las clases de Educación Física y otras actividades deportivas.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó que «sabemos que todavía nos falta para poder dar respuesta a todas las necesidades que tiene el deporte de nuestra ciudad. Sin embargo, en el contexto económico que atravesamos, hacemos un gran esfuerzo para sostener y mantener cada uno de los espacios deportivos municipales, garantizando que las instituciones deportivas, los clubes de barrio, las escuelas deportivas municipales y los establecimientos educativos puedan continuar desarrollando sus actividades».

Asimismo, remarcó que «los clubes cumplen un rol social fundamental porque son espacios de formación, contención e integración para niños, niñas, jóvenes y familias. Ese compromiso es el que nos impulsa a seguir trabajando todos los días para mejorar, de manera responsable y junto a toda la comunidad deportiva».

Desde el IMD destacaron que el trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones deportivas y la comunidad permite consolidar una política pública que amplía las oportunidades de acceso al deporte, fortalece a los clubes de barrio y promueve hábitos saludables e inclusión a través de la actividad física.