105° Aniversario de Rio Grande, así serán las actividades este 11 de julio

Rio Grande 11/07/2026.- El municipio de Rio Grande invita a vecinos y vecinas de la ciudad a compartir las actividades que se desarrollaran con motivo de cumplirse el 105° aniversario de su fundación.

En el marco de los festejos por el 105° Aniversario de Río Grande, el Municipio invita a los vecinos y vecinas de la ciudad a compartir las actividades organizadas para celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad.

Sábado 11 de julio

* 12:00 horas: Acto Central por el 105° Aniversario de Río Grande. Será en el Polideportivo «Carlos Margalot», con presencia de autoridades e instituciones.

* 15:00 horas: Kermesses Familiares en el Polideportivo «Carlos Margalot» y en el Gimnasio «Margen Sur», con propuestas recreativas, educativas, y de esparcimiento para toda la comunidad.

Domingo 12 de julio

* 11:00 a 20:00 horas: Edición especial de «El Mercado en tu Barrio», en el Polideportivo «Carlos Margalot», con promociones, productos locales, actividades recreativas y juegos para toda la familia.

Los esperamos para compartir los festejos por los 105 años de Río Grande.