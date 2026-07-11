105° Aniversario de Rio Grande, así serán las actividades este 11 de julio

En el marco de los festejos por el 105° Aniversario de Río Grande, el Municipio invita a los vecinos y vecinas de la ciudad a compartir las actividades organizadas para celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad.
Sábado 11 de julio
* 12:00 horas: Acto Central por el 105° Aniversario de Río Grande. Será en el Polideportivo «Carlos Margalot», con presencia de autoridades e instituciones.
* 15:00 horas: Kermesses Familiares en el Polideportivo «Carlos Margalot» y en el Gimnasio «Margen Sur», con propuestas recreativas, educativas, y de esparcimiento para toda la comunidad.
Domingo 12 de julio
* 11:00 a 20:00 horas: Edición especial de «El Mercado en tu Barrio», en el Polideportivo «Carlos Margalot», con promociones, productos locales, actividades recreativas y juegos para toda la familia.
Los esperamos para compartir los festejos por los 105 años de Río Grande.