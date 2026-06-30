VUOTO GARANTIZÓ EL PAGO DEL ÚLTIMO TRAMO DEL AUMENTO SALARIAL Y LO INFORMÓ A LOS GREMIOS MUNICIPALES

Ushuaia 30/06/2026.- El intendente Walter Vuoto encabezó una reunión con los representantes de los gremios que nuclean a las y los trabajadores municipales, en la que confirmó que se abonará con los haberes de este mes el último tramo del incremento salarial acordado en paritarias.

Del encuentro participaron la jefa de Gabinete, Yésica Garay, y el subsecretario de Asuntos Gremiales, Fernando Starkloff, junto a representantes de ATE, SOEM, SEMUP, SPJ, UPCN, ASEOM y SADEM.

Durante la reunión se informó que, a partir de las gestiones que el Ejecutivo municipal viene llevando adelante con el Gobierno provincial, se consiguieron los recursos necesarios para afrontar el último tramo del aumento salarial previsto en las actas paritarias.

El subsecretario de Asuntos Gremiales, Fernando Starkloff, explicó que «la idea de esta reunión fue transmitirles a los secretarios generales la tranquilidad de que las y los trabajadores municipales van a percibir con los haberes de este mes el último aumento acordado».

Por su parte, el paritario de ATE, Jonatan Ardanaz, destacó el trabajo realizado para garantizar el incremento salarial y sostuvo que «es una grata noticia para los compañeros y compañeras municipales que se comience a abonar el aumento acordado». Además, señaló que durante el encuentro se acordó avanzar en una agenda de trabajo vinculada al Convenio Municipal de Empleo, el Convenio Colectivo de Trabajo y la revisión de adicionales.

A su vez, Gabriel Karamanian, representante del Sindicato de Personal Jerárquico, valoró el resultado del encuentro y afirmó que «nos vamos con la seguridad de cobrar el aumento que ya estaba pautado. Fue una reunión positiva porque el Intendente nos garantizó ese incremento que dependía de los recursos que debía percibir el Municipio».

De esta manera, Vuoto ratificó el cumplimiento de los acuerdos paritarios alcanzados con las organizaciones sindicales y reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a los representantes de las y los trabajadores para sostener el diálogo y defender el salario municipal.