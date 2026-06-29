Uno por uno, los aumentos de julio que pegarán en el presupuesto familiar

Argentina 29/06/2026.- Con el IPC de mayo como referencia, el séptimo mes del año traerá nuevas actualizaciones en servicios clave. Suben colectivos, subte, trenes, agua, luz, gas, colegios privados y planes de salud, mientras los alquileres volverán a ajustarse según cada contrato.

Julio volverá a poner presión sobre el bolsillo de los argentinos. Después de que el INDEC informara una inflación de mayo del 2,1%, distintos servicios públicos y privados aplicarán nuevas actualizaciones que impactarán en el presupuesto familiar desde el primer día del mes.

La tanda de aumentos incluye transporte público, prepagas, alquileres, tarifas de luz, gas y agua, colegios privados, peajes y otros gastos habituales. En varios casos, las subas responden a fórmulas de actualización mensual que combinan el último IPC disponible con adicionales definidos por los esquemas tarifarios vigentes.

Transporte: colectivos, subte y trenes más caros

Uno de los rubros de mayor impacto cotidiano será el transporte. Desde el 1° de julio, los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,1%, calculado sobre la inflación de mayo más dos puntos adicionales.

En la provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas del 200 en adelante tendrán nuevos valores para quienes viajen con SUBE registrada. El boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, quedará en torno a $1.059,28. El tramo de 3 a 6 kilómetros pasará a $1.189,39; el de 6 a 12 kilómetros, a $1.321,55; el de 12 a 27 kilómetros, a $1.585,89; y los viajes de más de 27 kilómetros, a $1.864,45.

En CABA, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito también subirán 4,1%. Con SUBE registrada, el boleto mínimo quedará cerca de $820,60; el tramo de 3 a 6 kilómetros, en $911,42; el de 6 a 12 kilómetros, en $981,83; y el de 12 a 27 kilómetros, en $1.052,34.

El subte porteño acompañará el mismo porcentaje de ajuste. El pasaje pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $2.541,10. La tarifa social quedará en $567,35 y la estudiantil, en $226.

Los trenes del AMBA también tendrán una actualización. Desde julio, el boleto mínimo con SUBE registrada pasará a alrededor de $380 para la primera sección. La segunda sección quedará cerca de $530 y la tercera, en torno a $660. Para el pago en efectivo, se mantiene una tarifa plana más elevada.

Prepagas, alquileres y colegios privados

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar los aumentos de julio a sus afiliados. Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Medifé aplicarán subas del 2,1%, en línea con el IPC de mayo. OSDE tendrá ajustes que, según el plan contratado, podrán llegar hasta el 2,3%. En algunos casos, la actualización también alcanzará a copagos.

El sector llega a julio después de varios meses de incrementos acumulados. Según los últimos datos disponibles, los planes de salud habían subido 2,7% en el AMBA y 2,6% a nivel nacional durante el mes previo, con un acumulado de 13,5% y 13,2% respectivamente entre enero y mayo.

Los alquileres también se actualizarán de acuerdo con el mecanismo pactado en cada contrato. Para los acuerdos atados al IPC, los incrementos dependerán de la frecuencia de ajuste: 8,1% para actualizaciones trimestrales, 11% para cuatrimestrales y 16,7% para semestrales. En los contratos que todavía se ajustan por el Índice de Contratos de Locación del Banco Central, la actualización anual rondará el 31,54%.

En el caso de los colegios privados con subvención estatal, las cuotas volverán a moverse en función de los esquemas salariales docentes. Los porcentajes finales para julio todavía no fueron comunicados oficialmente por las autoridades educativas de CABA y la provincia de Buenos Aires, aunque el rubro acumula incrementos superiores al 20% en lo que va del año.

Servicios, peajes y otros gastos de julio

Las tarifas de luz también tendrán cambios. En el AMBA, las facturas de Edenor y Edesur correspondientes al servicio eléctrico de junio, a pagarse en julio, tendrán una suba promedio estimada del 1,5%. En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense aprobó una actualización del Valor Agregado de Distribución que comenzará a regir desde el 1° de julio y tendrá un impacto de hasta 2,3% en las facturas residenciales.

El gas tendrá nuevos cuadros tarifarios para usuarios de Metrogas y Naturgy Ban desde julio. Aunque los porcentajes suelen oficializarse sobre el cierre del mes previo, las boletas llegarán más pesadas por la estacionalidad invernal, uno de los períodos de mayor consumo del año. Las facturas de junio a pagar en julio registrarían una suba promedio cercana al 2,81% a nivel nacional.

El agua y las cloacas de AySA aumentarán 3% para usuarios de la Ciudad y el conurbano bonaerense. La empresa mantendrá vigentes las tarifas sociales y los descuentos para sectores de menores recursos.

También subirán los peajes porteños. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, la tarifa será de $1.922,15 en horario normal y $2.718,21 en hora pico. En el Paseo del Bajo, el valor para livianos y motos quedará en $10.208,25.

En combustibles, el panorama sigue abierto. El esquema de contención de precios que aplicaron las petroleras vence a comienzos de julio y las empresas evaluarán si trasladan o no ajustes al surtidor. Aunque la baja del Brent podría abrir margen para recortes, la actualización de impuestos a los combustibles prevista por la legislación vigente puede sumar presión sobre los precios finales.

La VTV también se mantiene entre los gastos altos para automovilistas. En la provincia de Buenos Aires, el trámite para autos particulares de hasta 2.500 kilos cuesta $97.057,65, mientras que para motos parte desde $38.801 según cilindrada. En CABA, los valores de julio son $96.968 para autos y $36.459 para motos.

Fuente: GLP