Tras 80 años de operación, cerró una histórica fábrica del país: echaron a todos los trabajadores

Argentina 25/06/2026.- La crisis de la industria nacional sumó un nuevo capítulo con el cierre definitivo de una de las empresas más emblemáticas del sector papelero.

Tras casi ocho décadas de actividad, Russ S.R.L., fabricante de las tradicionales agendas Citanova, quebró, cesó sus operaciones y despidió a sus 38 trabajadores.

La firma, fundada en 1946, fue durante años una referencia en el mercado de agendas, cuadernos y artículos de librería. Sin embargo, una combinación de caída en las ventas, cambios en los hábitos de consumo y dificultades financieras terminó llevando a la compañía a la quiebra.

La Justicia ordenó la liquidación de sus activos y la histórica marca pasó a manos de nuevos propietarios.

Por qué quebró la histórica fabricante de agendas Citanova

Los problemas económicos de la empresa se profundizaron durante la última década. Según los registros presentados en el expediente judicial, las ventas de agendas pasaron de unas 800.000 unidades en 2013 a poco más de 315.000 en 2018, una caída cercana al 60%.

Frente a ese escenario, la compañía intentó diversificar su oferta con nuevos productos de librería, pero no logró revertir la tendencia. El avance de las herramientas digitales, la utilización masiva de calendarios electrónicos y aplicaciones de organización personal redujeron la demanda de agendas tradicionales.

A esto se sumaron el aumento de los costos operativos, la retracción del consumo interno y la competencia de productos importados, factores que terminaron agravando la situación financiera de la empresa.

Quiebra histórica: Citanova cerró tras 80 años, despidió a 38 trabajadores y cambió de dueño. Fuente: Shutterstock

Qué pasará con los trabajadores despedidos

La quiebra fue decretada por el Juzgado Comercial N.º 24, que avanzó con la venta de los bienes de la compañía para afrontar las deudas acumuladas. Como consecuencia, los 38 empleados fueron desvinculados y deberán esperar el resultado del proceso de liquidación para cobrar parte de las acreencias pendientes.

De acuerdo con la sindicatura, los fondos disponibles para repartir entre los acreedores resultan insuficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones laborales reconocidas. Por ese motivo, los trabajadores recuperarían solo una parte de los montos adeudados.

La marca Citanova tiene nuevo dueño y busca volver al mercado

En el marco de la liquidación judicial, la empresa Papiens S.R.L. adquirió la marca Citanova junto con la maquinaria industrial, vehículos, mobiliario y un stock de aproximadamente 292.000 unidades entre agendas, separadores y anillos.

Los nuevos propietarios manifestaron su intención de recuperar la capacidad productiva y relanzar la histórica marca. No obstante, por el momento no se informó cuándo podría retomarse la producción ni si habrá reincorporación de personal.

Fuente: cronista