Tragedia en Venezuela: Doble terremoto deja al menos 164 muertos y 971 heridos

Caracas 25/06/2026.- Venezuela enfrenta una de las peores tragedias naturales de las últimas décadas tras registrarse dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Los sismos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia durante la madrugada de este miércoles, arrasando varias regiones del país y dejando, hasta el momento, un saldo de 164 muertos y 971 heridos, además de severos daños materiales.

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó la actualización de las víctimas este jueves y decretó la emergencia nacional. Actualmente, los equipos de socorro trabajan a contrarreloj en tareas de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y escombros, siendo el estado de La Guaira la zona más golpeada por el desastre.

Epicentro e impacto en la infraestructura

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos movimientos telúricos tuvieron su epicentro cerca de Morón, estado Carabobo.

El primer sismo se registró a una profundidad de 13 kilómetros .

El segundo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad.

Esta escasa profundidad amplificó el impacto en la superficie, provocando el colapso de viviendas, edificios e infraestructura clave en gran parte del territorio nacional. El temor a las réplicas ha obligado a miles de familias a permanecer fuera de sus hogares.

Zonas afectadas y respuesta del Gobierno

Las autoridades identificaron como las regiones más afectadas a los estados de:

La Guaira

Miranda

Aragua

Carabobo

Falcón

Caracas (donde se reportaron derrumbes parciales y daños estructurales).

«Lo principal es rescatar vidas; después veremos cómo encarar la reconstrucción», afirmó Rodríguez en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que varios sectores continúan sin suministro eléctrico y que los daños en las rutas complican el despliegue de los operativos de emergencia. Como medida preventiva, el Gobierno suspendió las clases y las actividades laborales no esenciales por el resto de la semana.

Solidaridad internacional

Ante la magnitud del desastre, la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Diversos gobiernos ofrecieron ayuda humanitaria; entre ellos, Estados Unidos, que anunció el envío de asistencia técnica para colaborar en el rescate y la recuperación de servicios esenciales.

Por el nivel de destrucción y la cantidad de víctimas, este evento ya se posiciona entre los terremotos más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo, superando en impacto al devastador sismo que golpeó al país en 2018.

Fuente: noticiasambientales.com