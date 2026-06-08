Total Austral estudia sumar más pozos offshore en Tierra del Fuego y avanzar en Malvinas

Tierra del Fuego 07/06/2026.- Lo reveló el Director General para Argentina de la firma, Sergio Mengoni. Los estudios se centran en dos frentes, nuevos pozos satélite en las plataformas ya existentes y en el avance de un bloque exploratorio en la Cuenca Malvinas Oeste.

Mientras la mayoría de las operadoras petroleras del país centran sus cañones en el shale de Vaca Muerta, la francesa TotalEnergies que opera en el país como Total Austral, evalúa sumar más fichas en el offshore local con dos alternativas en estudio: nuevos pozos que se conecten a las actuales plataformas por un lado, y el avance de la exploración en el extremo sur, en la Cuenca Malvinas Oeste.

Las novedades fueron dadas a conocer por el country manager de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, quien detalló que «hoy somos el principal productor de gas natural de Argentina y queremos seguir siéndolo, y para eso estamos estudiando no solo más pozos en Vaca Muerta sino también en el offshore».

Mengoni contó los planes de la firma durante su intervención en la Conferencia Arpel 2026, la Asociación de Productores de Petróleo, Gas y Energías Renovables de America Latina y el Caribe.

Pero no fue el único referente de la empresa en destacar los proyectos que tienen en el offshore local, dado que la Directora de Activos de Tierra del Fuego de Total Austral, Eduarda Pina, también ahondó en los planes.

«Tenemos potencial de seguir creciendo en nuestros bloques y en corto y mediano plazo miramos nuevos pozos subarinos satélites adicionales a instalaciones existentes, un potencial que ya tenemos mapeado, y además bloques exploratorios que terminamos la sísmica 3D y la idea es analizar muy en breve para ver si hay una oportunidad en el sur», contó Pina.

Mengoni detalló que este crecimiento que visualizan en el offshore «pueden ser nuevas plataformas o pueden ser proyectos subsea, de pozos conectados a las plataformas existentes«.

El titular de la sede argentina recordó que la firma tiene frente a las costas de Tierra del Fuego seis plataformas, y marcó que «la tecnología nos permitiría hacer pozos submarinos que se conecten a las plataformas que tenemos».

Pero como también indicó Pina, «tenemos además en la Cuenca de Malvinas un bloque de exploración en el que también estamos trabajando», en referencia al bloque MLO 123 en donde cuentan con YPF y Equinor como socios.

«Ahí no sabemos si va a ser gas o petróleo, pero seguimos evaluándolo», contó Mengoni sobre el bloque exploratorio que fue adjudicado como parte de la Ronda 1 del Offshore que se licitó en 2019 y que se encuentra muy cerca de los desarrollos que, bajo el gobierno inglés, se desarrollan con éxito en la zona cercana a las Islas Malvinas.

Fuente: rionegro.com.a