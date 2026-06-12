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Tierra del Fuego: salarios de privilegio, en la justicia, tribunal de cuentas y fiscalía de estado, en la cúspide latinoamericana

Por Armando Cabral

Rio Grande 12/06/2026.- Los salarios de un legislador en Tierra del Fuego (≈10 millones de pesos/mes) y de un juez del Superior Tribunal (≈25 millones/mes) se ubican entre los más altos de América Latina cuando se convierten a dólares: entre USD 10.000 y USD 25.000 mensuales, cifras que superan ampliamente el promedio regional. En comparación, los legisladores nacionales argentinos rondan los USD 5.000–8.000 y los jueces de la Corte Suprema entre USD 19.000–20.000.

  • Este informe se realiza en base a los dichos de la Jueza Maria del Carmen Bataini, sobre la justificación de su salario de 25 millones de pesos mensuales en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Argentina.
  • Desnivel interno: Los salarios provinciales en Tierra del Fuego superan incluso a los nacionales y a varios países de la región.
  • Brecha social: Mientras el salario mínimo argentino ronda los USD 150–200, un juez provincial gana más de 120 veces esa cifra.
  • Comparación continental: Los jueces fueguinos se ubican en el top regional absoluto, por encima de Colombia y México, y los legisladores provinciales también superan a la media latinoamericana.
Comparación regional (2025–2026)

 

País Legisladores (USD/mes) Jueces Supremos (USD/mes) Notas
Argentina (nacional) 4.800–8.000 19.000–21.000 Argentina en rango medio-alto regional.
Tierra del Fuego (provincia) 10.000–11.000 25.000–27.000 Muy por encima del promedio latinoamericano.
Colombia ≈11.800 ≈15.000 Legisladores mejor pagos de la región.
México Senadores ≈9.600 / Diputados ≈5.700 ≈15.000–18.000 Diferencia marcada entre cámaras.
Uruguay ≈9.500 ≈14.000 Sueldos altos pero menores que Argentina judicial.
Brasil ≈8.400 ≈13.000–15.000 Congresistas en top 5 regional.
Perú ≈8.200 ≈12.000–14.000 Nivel medio-alto.
Bolivia ≈3.400 ≈6.000–7.000 Los más bajos de la región.
Conclusión: Los sueldos de Tierra del Fuego (10–25 millones ARS) están en la élite salarial de América Latina, comparables o superiores a los máximos de Colombia y México. Esto los coloca en un nivel excepcional dentro del continente, muy por encima de la media de legisladores y jueces de la región.
Comparación continental

 

País / Cargo Legisladores (USD/mes) Jueces Supremos (USD/mes) Observación
Argentina (nacional) 5.000–10.000 19.000–21.000 Nivel alto regional
Tierra del Fuego (provincia) 10.000–11.000 25.000–27.000 Top absoluto en América Latina
Colombia ≈11.800 ≈15.000 Entre los más altos
México 5.700–9.600 15.000–18.000 Alto pero menor que TDF
Uruguay ≈9.500 ≈14.000 Alto
Brasil ≈8.400 ≈13.000–15.000 Alto
Perú ≈8.200 ≈12.000–14.000 Medio-alto
Bolivia ≈3.400 ≈6.000–7.000 Bajo
Conclusión: Tierra del Fuego exhibe una de las mayores desigualdades salariales del continente: los sueldos de legisladores, jueces y vocales están en la cúspide regional, mientras que la base estatal se mantiene en niveles muy bajos.

Cuadro comparativo de salarios (junio 2026)

Cargo / País Salario mensual (ARS) Equivalente en USD Observación
Legislador TDF 10 millones 10.000–11.000 Muy por encima del promedio regional
Vocal Tribunal de Cuentas TDF 15 millones 15.000–16.000 Nivel excepcional en América Latina
Juez Superior Tribunal TDF 25 millones 25.000–27.000 Top absoluto en la región
Empleado público/judicial TDF 1 millón 1.000–1.100 Brecha extrema con jerárquicos
Salario mínimo Argentina 250.000 250–270 Base de referencia
Legislador nacional Argentina 5–10 millones 5.000–10.000 Alto pero menor que TDF
Juez Corte Suprema Argentina 19–20 millones 19.000–21.000 Alto nivel regional
Legislador Colombia ≈11.800 Entre los más altos
Juez Supremo Colombia ≈15.000 Alto
Legislador México 5.700–9.600 Medio-alto
Juez Supremo México 15.000–18.000 Alto
Legislador Uruguay ≈9.500 Alto
Juez Supremo Uruguay ≈14.000 Alto
Legislador Brasil ≈8.400 Alto
Juez Supremo Brasil 13.000–15.000 Alto
Legislador Perú ≈8.200 Medio-alto
Juez Supremo Perú 12.000–14.000 Medio-alto
Legislador Bolivia ≈3.400 Bajo
Juez Supremo Bolivia 6.000–7.000

En Tierra del Fuego, los sueldos de los principales cargos públicos alcanzan cifras que los ubican entre los más altos de América Latina. Un legislador provincial percibe alrededor de 10 millones de pesos mensuales, mientras que un vocal del Tribunal de Cuentas supera los 15 millones. En la cúspide, los jueces del Superior Tribunal de Justicia llegan a 25 millones de pesos por mes, equivalentes a más de USD 25.000.

La comparación regional muestra que estos ingresos superan ampliamente a los de países como Colombia, México o Uruguay, donde los legisladores y jueces se ubican entre USD 9.000 y 15.000 mensuales. Incluso dentro de Argentina, los salarios fueguinos duplican o triplican los de diputados nacionales y se colocan por encima de los jueces de la Corte Suprema.

La otra cara de la moneda es la brecha interna: mientras los altos cargos concentran ingresos de nivel ejecutivo internacional, los empleados públicos y judiciales apenas superan el millón de pesos, y el salario mínimo nacional ronda los 250.000 pesos. La distancia entre la base y la cúspide es de más de 100 veces, una desigualdad inédita en el continente.

Este contraste expone un modelo salarial que genera debate sobre la equidad y la legitimidad institucional, en un contexto donde la mayoría de la población enfrenta ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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