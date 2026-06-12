Tierra del Fuego: salarios de privilegio, en la justicia, tribunal de cuentas y fiscalía de estado, en la cúspide latinoamericana

En Tierra del Fuego, los sueldos de los principales cargos públicos alcanzan cifras que los ubican entre los más altos de América Latina. Un legislador provincial percibe alrededor de 10 millones de pesos mensuales, mientras que un vocal del Tribunal de Cuentas supera los 15 millones. En la cúspide, los jueces del Superior Tribunal de Justicia llegan a 25 millones de pesos por mes, equivalentes a más de USD 25.000.

La comparación regional muestra que estos ingresos superan ampliamente a los de países como Colombia, México o Uruguay, donde los legisladores y jueces se ubican entre USD 9.000 y 15.000 mensuales. Incluso dentro de Argentina, los salarios fueguinos duplican o triplican los de diputados nacionales y se colocan por encima de los jueces de la Corte Suprema.

La otra cara de la moneda es la brecha interna: mientras los altos cargos concentran ingresos de nivel ejecutivo internacional, los empleados públicos y judiciales apenas superan el millón de pesos, y el salario mínimo nacional ronda los 250.000 pesos. La distancia entre la base y la cúspide es de más de 100 veces, una desigualdad inédita en el continente.

Este contraste expone un modelo salarial que genera debate sobre la equidad y la legitimidad institucional, en un contexto donde la mayoría de la población enfrenta ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar