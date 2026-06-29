TIERRA DEL FUEGO PLANTEÓ UNA MIRADA FEDERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ADVIRTIÓ SOBRE EL IMPACTO DE LAS TARIFAS EN EL INTERIOR

Tierra del Fuego 29/06/2026.- La ministra de Energía de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Castillo, participó del Consejo Federal de Energía realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde representantes de 21 provincias analizaron la planificación energética nacional.

En ese marco, la funcionaria expuso las asimetrías que enfrentan las provincias frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto de los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno Nacional y la necesidad de fortalecer la infraestructura energética en la Patagonia.

Durante el encuentro, los equipos técnicos avanzaron en el análisis de la oferta y la demanda energética regional, así como en las proyecciones de crecimiento y las necesidades de desarrollo de la matriz energética.

En ese contexto, Castillo cuestionó la falta de una perspectiva federal en la definición de las obras estratégicas y sostuvo que «hoy hay decisiones que se toman que favorecen al AMBA, con obras priorizadas que se exponían, donde el interior no está contemplado, obras estructurales que son muy importantes en la matriz de la Argentina”.

Asimismo, remarcó la situación particular de Tierra del Fuego: «Somos una provincia en emergencia energética y no tenemos interconexión entre ciudad, hoy hasta el excedente de energía que puede tener Río Grande no puede llegar a Ushuaia».

Además, recordó que distintas provincias productoras de energía tampoco pueden incorporar su generación al sistema de alta tensión por la falta de infraestructura.

Durante la reunión también se analizó la Resolución 400, que modifica las condiciones de las empresas generadoras y distribuidoras. En el caso de Tierra del Fuego, donde el Estado provincial es el único generador y distribuidor de energía, la medida no implica cambios operativos significativos.

Respecto de las tarifas, la ministra explicó que los incrementos responden a decisiones macroeconómicas del Gobierno Nacional y al contexto internacional. En ese sentido, señaló que durante el último mes la tarifa para el usuario final aumentó más del 25% por disposiciones nacionales.

«Te dicen que el combustible tiene valor internacional y lo que pasó en el estrecho de Ormuz tiene impacto en Argentina en el precio del gas, aumenta el gas, aumenta la generación de energía porque tenemos térmica, y esa relación tiene un destinatario final que es el usuario», expresó.

Finalmente, Castillo sostuvo que, si bien la provincia acompaña la transparencia de los costos reales de generación, el Estado Nacional debe financiar las brechas existentes para garantizar un desarrollo energético equilibrado y agradeció la convocatoria del CFI para «poder generar un plan de desarrollo energético que permita acompañar el crecimiento productivo y la sostenibilidad a través del tiempo».