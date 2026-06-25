Tierra del Fuego: citan a un juez por el radar de Tolhuin

La investigación legislativa por el radar instalado en Tolhuin sumó una nueva instancia en Tierra del Fuego, luego de que la Comisión Especial Investigadora convocara al juez Gustavo F. Gonzales para participar de una reunión vinculada al análisis de las autorizaciones otorgadas a LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro fue fijado para el jueves 25 de junio a las 14, con la participación del magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, en el marco de una comisión que busca revisar el proceso administrativo que permitió la instalación del radar y una estación terrena en la ciudad mediterránea.

La comisión es presidida por el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y tiene como objetivo formal analizar, controlar y seguir las actuaciones administrativas vinculadas a las autorizaciones otorgadas a las firmas LeoLabs. El expediente político también apunta a deslindar responsabilidades técnicas y políticas de los funcionarios que intervinieron y a revisar eventuales vínculos con organismos del Gobierno nacional.

El caso no es menor para una provincia atravesada por debates de soberanía, defensa y control territorial. La instalación del radar en Tolhuin generó cuestionamientos institucionales que ahora vuelven a quedar bajo revisión parlamentaria, con la participación de la Justicia como un actor clave para reconstruir la secuencia de decisiones administrativas.

Medios fueguinos remarcaron que el magistrado ya había intervenido en aspectos judiciales vinculados al caso, mientras que la Legislatura informó oficialmente que la comisión pretende alcanzar “la verdad” sobre lo ocurrido. Esa formulación deja expuesta la gravedad política del asunto: el radar no es tratado como una simple instalación técnica, sino como una cadena de autorizaciones estatales bajo sospecha y revisión.

La convocatoria al juez agrega una instancia concreta al proceso y obliga a ordenar la información dispersa sobre permisos, registros, intervención de organismos y responsabilidades. La comisión parlamentaria continuará el jueves con la presencia del magistrado y con el análisis de las actuaciones administrativas relacionadas con LeoLabs.

Agencia NA