TECNOLOGÍA, ENERGÍA, COOPERACIÓN INTERNACIONAL: LOS EJES DE LA AGENDA QUE PEREZ CERRÓ EN CHINA

Rio Grande 16/06/2026.- La misión oficial a China concluyó con una agenda de trabajo junto a empresas líderes en tecnología y energías renovables, además de encuentros con instituciones académicas de primer nivel. Tras concretar el hermanamiento con la ciudad de Benxi, el intendente Martín Perez cerró la visita con nuevas iniciativas de cooperación orientadas al desarrollo productivo, tecnológico y económico de Río Grande.

Luego de participar del Foro Internacional de Ciudades Hermanas de la provincia de Liaoning, formalizar el hermanamiento Río Grande y Benxi y ser recibido en la Academia de Ciencias Agrícola de la provincia, la más importante de China en la producción de alimentos bajo cubierta; el intendente Martín Perez continuó su agenda de trabajo en Beijing con el objetivo de generar vínculos estratégicos que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

En ese marco, Perez mantuvo una reunión con directivos de EHANG, una de las compañías líderes a nivel mundial en el desarrollo de tecnología aplicada a drones, con experiencia en tareas de emergencia, combate de incendios y operaciones de rescate en zonas de difícil acceso.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta para analizar las capacidades de la empresa, las necesidades de Río Grande y las posibilidades de cooperación futura. Como resultado de la reunión, quedó prevista la concreción de un acuerdo de cooperación que incluye una visita a la ciudad por parte del gerente de Desarrollo de Negocios y Mercados Globales de la compañía junto a su equipo técnico, con el objetivo de profundizar el intercambio y evaluar oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.

Además, la agenda continuó con una visita a las oficinas de Goldwind, una de las empresas de referencia mundial en materia de transición energética y producción de aerogeneradores. Allí, el Intendente fue recibido por autoridades de la compañía y mantuvo una reunión de trabajo con responsables de los desarrollos de la firma en América Latina.

Durante el encuentro se abordó la experiencia reciente de los parques eólicos desarrollados en la Patagonia con tecnología de la empresa, incluyendo el parque inaugurado por Total Austral en Tierra del Fuego. Asimismo, se analizaron posibles líneas de cooperación para promover capacidades locales vinculadas al sector de la producción de alimentos con energías renovables y avanzar en futuros proyectos de formación y desarrollo tecnológico.

Antes de emprender el regreso, Pérez también fue recibido por autoridades de la Academia China de Ciencias Sociales y la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, dos de las instituciones de investigación más importantes del país. Allí intercambió perspectivas sobre desarrollo sostenible, Atlántico Sur, Antártida y los desafíos de los territorios australes, a la vez que donó a ambas bibliotecas copias de los libros Rio Grande ciudad de la soberanía y Territorios del Futuro.

Posteriormente, el intendente brindó una conferencia en la primera casa de estudios ante estudiantes e investigadores de la institución, donde presentó la experiencia de Río Grande y compartió su visión sobre el desarrollo económico, ambiental y estratégico.

Antes de regresar, el intendente también visitó la sede de CICAL, el Centro de Integración China- América Latina, donde inauguró la muestra fotográfica “Río Grande, ciudad de la soberanía” y se abordaron distintos proyectos de cooperación cultural en virtud de la allí acordada próxima visita de las autoridades de la institución a su ciudad.

De esta manera, la visita oficial a China concluyó con una agenda de trabajo que permitió consolidar vínculos institucionales, empresariales y académicos, además de abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional orientadas a potenciar el desarrollo productivo, tecnológico y económico de Río Grande.

Los encuentros mantenidos durante la misión dejan planteadas líneas concretas de trabajo a futuro con el objetivo de generar más oportunidades, atraer inversiones y fortalecer el crecimiento de la ciudad y de toda la provincia.