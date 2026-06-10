SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA AL REGISTRO DE POBLACIÓN HISTÓRICA

Rio Grande 10/06/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda que continúan abiertas las inscripciones para formar parte del Registro de Población Histórica, una propuesta que busca poner en valor la trayectoria de vecinas y vecinos que nacieron en la ciudad o se radicaron en ella hasta 1966 y que actualmente residen en Río Grande.

El padrón se divide en 2 etapas. Primero, los interesados en formar parte de este listado deberán completar, ellos mismos o un familiar, el formulario web: https://bit.ly/4vvk40l. Aquellos que no tengan acceso o bien precisen realizar alguna consulta, pueden comunicarse al 2964-486460.

Tras completar el formulario, un agente municipal se pondrá en contacto de manera individual a fin de coordinar una entrevista donde deberán asistir con la documentación requerida según sea el caso. Por ello, los nacidos deberán presentar DNI y partida de nacimiento. A quienes llegaron antes de 1966 se les solicitará documentación respaldatoria como el cambio de domicilio, DNI antiguo, etcétera. La documentación podrá ser presentada por un familiar.

Asimismo, se informa que aquellas personas que hayan iniciado el trámite en la convocatoria anterior y aún no hayan sido entrevistadas deberán comunicarse vía WhatsApp al número indicado, sin necesidad de volver a completar el formulario, ya que sus datos permanecen registrados en el sistema.

Esta propuesta responde a la mirada de la gestión del intendente Martín Perez, la cual pone a las personas adultas mayores como una prioridad, reconociendo el compromiso diario de quienes nacieron y llegaron a la ciudad a mediados de la década del 60′.