SALIDA RECREATIVA AL TREN DEL FIN DEL MUNDO FORTALECIÓ LAS ACCIONES DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

La propuesta tuvo como finalidad promover la inclusión de personas con discapacidad en los distintos espacios turísticos y recreativos de la provincia, favoreciendo su bienestar integral mediante experiencias que contribuyen al desarrollo emocional, cognitivo y social.
De la jornada participaron siete niños y niñas de la ciudad de Tolhuin, quienes estuvieron acompañados por el profesor de la Escuela de Deportes Adaptados, acompañantes terapéuticos y profesionales del Centro Asistencial, cuyo trabajo resulta fundamental para fortalecer los procesos de desarrollo, autonomía e inclusión de cada participante.
La experiencia permitió compartir un espacio de recreación, aprendizaje y encuentro en un entorno natural e histórico de gran valor para la provincia.