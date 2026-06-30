SALIDA RECREATIVA AL TREN DEL FIN DEL MUNDO FORTALECIÓ LAS ACCIONES DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

Tierra del Fuego 30/06/2026.- La Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego, a través de la Dirección de Desarrollo Deportivo de Tolhuin, llevó adelante una salida recreativa al Tren del Fin del Mundo destinada a niños y niñas que forman parte de la Escuela de Deportes Adaptados. La actividad se realizó de manera articulada con la Dirección de Salud Mental de Tolhuin.

La propuesta tuvo como finalidad promover la inclusión de personas con discapacidad en los distintos espacios turísticos y recreativos de la provincia, favoreciendo su bienestar integral mediante experiencias que contribuyen al desarrollo emocional, cognitivo y social.

De la jornada participaron siete niños y niñas de la ciudad de Tolhuin, quienes estuvieron acompañados por el profesor de la Escuela de Deportes Adaptados, acompañantes terapéuticos y profesionales del Centro Asistencial, cuyo trabajo resulta fundamental para fortalecer los procesos de desarrollo, autonomía e inclusión de cada participante.

La experiencia permitió compartir un espacio de recreación, aprendizaje y encuentro en un entorno natural e histórico de gran valor para la provincia.