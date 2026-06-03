Runin destacó la aprobación del estudio técnico sobre el tránsito en el Puente Mosconi

Durante su intervención en la última sesión ordinaria, el concejal de FORJA, Federico Runin, remarcó que “el proyecto fue enriquecido a partir de los aportes realizados por distintos actores de la comunidad que se acercaron a la institución en el ámbito de las comisiones del Concejo Deliberante

para expresar sus inquietudes, propuestas e ideas vinculadas a la problemática del tránsito vehicular en uno de los sectores más complejos de la ciudad”.

En este marco, sostuvo que “tengo que reconocer que organizaciones de la sociedad civil presentaron planteos formales vinculados a la situación que tenemos cerca del puente Mosconi, y me parece que ha sido valiosa la participación vecinal en el desarrollo de este proyecto”, afirmó.

Asimismo, Runin valoró que la discusión sobre la problemática haya trascendido el ámbito legislativo y se haya incorporado a la “agenda pública de la ciudad, permitiendo visibilizar una situación que genera preocupación entre numerosos vecinos y vecinas”.

El edil de FORJA sostuvo que la situación del tránsito en la zona del Puente General Mosconi requiere una “pronta resolución” y planteó la necesidad de que “cualquier propuesta o iniciativa que surja para mejorar la circulación sea analizada con responsabilidad y rigor técnico por parte de las áreas competentes del Ejecutivo Municipal”.

En esa línea, explicó que “el proyecto aprobado apunta precisamente a generar herramientas técnicas que permitan evaluar la situación actual y avanzar en la búsqueda de alternativas sustentables para resolver los inconvenientes existentes”.

Runin indicó que el estudio deberá contemplar aspectos centrales como la infraestructura existente y las condiciones actuales del sector, elementos que consideró indispensables para determinar cuáles son las intervenciones más adecuadas para mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial.

“Lo que específicamente estamos planteando en este proyecto es analizar la infraestructura existente del puente y las condiciones actuales del sector”, señaló.

Finalmente, el concejal destacó que “las características de la problemática obligan a pensar soluciones estructurales y de largo plazo, razón por la cual consideró que la iniciativa aprobada representa un avance significativo para comenzar a abordar de manera integral una situación que afecta diariamente a miles de vecinos”, concluyó Runin.