RÍO GRANDE SE SUMA A UNA MESA DE TRABAJO SOBRE SALUD MENTAL

Rio Grande 12/06/2026.- La propuesta fue impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, donde se llevó adelante la primer Mesa de Diálogo “Salud Mental en Sinodalidad”, una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Reunió a referentes institucionales, legisladores, universidades, asociaciones y actores del sistema sanitario con el objetivo de promover consensos y soluciones institucionales frente a los desafíos que plantea la salud mental en nuestro país.

A través de la participación del subsecretario de Salud, Agustín Perez, el Municipio de Río Grande formó parte de la Mesa de Diálogo “Salud Mental en Sinodalidad”, un encuentro convocado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, desarrollado en la sede de la Conferencia Epicospal Argentina.

La propuesta tuvo como objetivo generar una primera instancia de escucha, intercambio y construcción colectiva en torno a las problemáticas vinculadas a la salud mental, promoviendo el reconocimiento de diferentes miradas y la identificación de puntos de encuentro para el desarrollo de respuestas institucionales concretas.

Del evento participaron legisladores, universidades, referentes del ámbito sanitario y representantes de diferentes sectores sociales e institucionales. El encuentro se desarrolló bajo la metodología sinodal, orientada al diálogo, la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos en favor del bien común con políticas de trabajo específicas para abordar la problemática.

Entre los ejes abordados, se destacaron la desigualdad en el acceso a la salud, la prevención y el rol de la comunidad (a través de las familias, clubes y redes sociales), las nuevas problemáticas emergentes vinculadas a la era digital, las apuestas y los desafíos de la inteligencia artificial; así como la relación entre la legislación vigente y las realidades que atraviesan los distintos territorios.

Además, la actividad incluyó instancias de diagnóstico compartido, exposiciones técnicas y políticas, espacios destinados a la identificación de acuerdos y líneas de acción conjuntas. También se planteó como objetivo en este primer encuentro avanzar en la elaboración de un documento de consenso que contemple compromisos de seguimiento legislativo y propuestas de articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Mediante la participación del Estado Municipal en este tipo de ámbitos, se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones y actores de diferentes sectores, promoviendo políticas públicas que contribuyan al cuidado integral de la salud mental y al bienestar de la comunidad.